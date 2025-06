Từ ngày 10/6, nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên dịu dần

Xã hội

Nhận định cụ thể về diễn biến nắng nóng, chiều 8/6, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Vũ Anh Tuấn cho biết, ngày 9/6, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ.