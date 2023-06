Từ hôm nay thí điểm làm thủ tục bay không cần giấy tờ tuỳ thân

Trong văn bản gửi các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện việc sử dụng tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2 đối với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay, Cục Hàng không Việt Nam (Cục Hàng không) đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai đồng thời 2 nhiệm vụ.

Hành khách làm thủ tục tại điểm kiểm tra an ninh hàng không (vị trí kiểm tra giấy tờ đi máy bay) sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Nhiệm vụ lâu dài, triển khai ứng dụng xác thực tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2 đối với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay kết hợp xác thực sinh trắc học hành khách toàn trình.

Đối với nhiệm vụ trước mắt, từ ngày 1-6, thí điểm ứng dụng phương pháp kiểm tra nhanh do Bộ Công an hướng dẫn, đánh giá hiệu quả sau khi thí điểm.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ với việc triển khai xác thực sinh trắc học, kết hợp xác thực Căn cước công dân gắn chip điện tử (ACV đang triển khai thí điểm tại Phú Bài, Cát Bi, Nội Bài). Thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân; ứng dụng phương pháp kiểm tra nhanh do Bộ Công an hướng dẫn, đánh giá hiệu quả sau khi thí điểm để có báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Việc thí điểm sẽ thực hiện đồng loạt tại các cảng hàng không từ ngày 1-6 đến hết ngày 1-8-2023 đối với chuyến bay nội địa.

Tại quầy check-in và khi boarding, tại điểm kiểm tra an ninh hàng không (vị trí kiểm tra giấy tờ đi máy bay) chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách làm thủ tục đi máy bay theo 2 bước:

Bước 1: Yêu cầu hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách;

Bước 2: Thực hiện đối chiếu ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với người thật và đối chiếu thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Các trường hợp đặc biệt, chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách làm thủ tục đi máy bay bằng 5 bước (trong đó 4 bước từ 1 đến 4 thực hiện kiểm tra như hướng dẫn của Bộ Công an; bước 5 thực hiện đối chiếu ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với người thật và đối chiếu thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ngoài ra, chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện. Nhân viên hàng không tham gia thí điểm tự nguyện sử dụng điện thoại và tài khoản định danh điện tử của mình vào việc thí điểm; nhân viên hàng không tham gia thí điểm cam kết không sử dụng thông tin hành khách vào mục đích trái pháp luật.

Đồng thời, tại quầy check-in, luồng kiểm tra an ninh hàng không, điểm boarding thí điểm phải có biển bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách làm thủ tục đi máy bay (hành khách tự nguyện).

Sân bay, hãng hàng không và các cơ quan, đơn vị có nhân viên hàng không làm check-in, kiểm tra an ninh hàng không, boarding triển khai thực hiện; tự xác định số lượng quầy check-in, luồng kiểm tra an ninh hàng không áp dụng thí điểm phù hợp với đặc điểm cung cấp dịch vụ ở sân bay; có biển/bảng chỉ dẫn rõ ràng; tập huấn, động viên và cử cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn tham gia thí điểm; phối hợp với C06 và Công an các địa phương để cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho nhân viên hàng không.

Các sân bay bố trí địa điểm phù hợp (không thuộc khu vực hạn chế của sân bay) và phối hợp với C06, Công an các địa phương để cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho hành khách đi máy bay…

