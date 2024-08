Tử hình thanh niên giết cô gái rồi cướp xe chạy trốn vào rừng keo

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Sáng 16-8, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2021, chị N.T.Đ. kinh doanh cà phê giải khát tại địa chỉ thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Đến ngày 5-1-2024, chị Đ. có nhờ chị N.T.H.C. (bạn chị Đ.) đến trông quán để mình về quê ít hôm. Chị C. đồng ý.

Khoảng 10h30 ngày 6-1-2024, do cần tiền tiêu xài, Tâm đến quán cà phê mà chị C. đang trông hộ bạn. Tâm đã dùng rựa chém nhiều nhát vào người chị C. khiến chị tử vong tại chỗ.

Tâm cướp xe máy SH Mode và 2 triệu đồng của chị C. rồi bỏ trốn về Long An. Đến ngày 9-1-2024, Tâm bị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng keo tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tâm khai do bị chủ nợ "dí" món nợ 40 triệu đồng và đe dọa tính mạng cả gia đình nên khi thấy chị C. một mình trong quán đã nảy sinh ý định cướp xe.

"Nhưng vì bị hại kháng cự nên bị cáo mới chém đại. Đêm nào bị cáo cũng niệm Phật. Bị cáo ngu ngốc, rất ăn năn hối hận về hành vi của mình", Tâm nói trước tòa.

Trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm hành vi của bị cáo là giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ và ngay sau đó là cướp tài sản nên cần xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong xã hội.

Do đó TAND TP.HCM tuyên phạt Tâm án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

1.000 chiến sĩ truy bắt kẻ giết người Sau khi giết người, cướp tài sản, đến 22h ngày 6-1-2024, Tâm chạy xuống tới ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tại đây, Tâm bỏ lại xe và trốn vào rừng keo gần đó. Lực lượng chức năng bắt đầu khoanh vùng Tâm ở trong vùng rừng rộng khoảng 50ha. Khu vực này có địa hình khó khăn, nhiều rắn rết, sình lầy, muỗi... Ngay trong đêm 6-1, công an đã dùng 7 chó nghiệp vụ đi vào rừng truy bắt Tâm. Tuy nhiên do đêm tối, rừng rộng nên gặp nhiều khó khăn, lực lượng rút ra lại bìa rừng. Sau đó các lực lượng huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an lập 40 chốt chặn bao vây xung quanh chỗ Tâm lẩn trốn. Sau 2 ngày truy bắt, đến sáng 9-1-2024, khi hàng trăm cảnh sát đang tiến đến gần nơi lẩn trốn, Tâm bỏ chạy ra ngoài thì bị bắt.

Tác giả: ĐÌNH KHẢI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ