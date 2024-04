Từ câu nói của người yêu cũ, nam thanh niên gây án kinh hoàng

Xác định Vũ Đăng Mạnh là kẻ đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên, nên cơ quan công an đã vận động bố mẹ Mạnh đưa con ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Trước đó, có thông tin bố mẹ Mạnh đã tỏ ra lo lắng khi cơ quan công an cho người dân trong thôn nhận diện đôi giày thu được tại hiện trường vụ án. Biết con gây ra tội ác tày trời, sau đó gia đình Mạnh đã đưa đối tượng này đến cơ quan công an trình diện.