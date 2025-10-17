Từ bỏ ngành y 'danh giá', nữ sinh chọn lại đam mê và trở thành thủ khoa kép ngôn ngữ Anh

Nữ sinh viên Đinh Hoàng Yến, thủ khoa kép ngành ngôn ngữ Anh - Ảnh: NVCC

Đinh Hoàng Yến - sinh viên khoa ngữ văn Anh, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM - là thủ khoa tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh khóa 2021 - 2025 với điểm trung bình tích lũy toàn khóa 9.02/10.

Trước đó, năm 2021, Hoàng Yến cũng là thủ khoa tuyển sinh của ngành học này theo phương thức đánh giá năng lực tổ chức.

Từ bỏ ngành học 'danh giá'

Năm 2017, Đinh Hoàng Yến đỗ vào ngành y đa khoa của Khoa Y (nay là Trường đại học Khoa học sức khỏe) của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Yến cho hay trước đó bạn còn khá phân vân giữa ngành y và ngành ngôn ngữ Anh. Mọi người xung quanh cho rằng ngành y mới "cao quý", còn ngành ngôn ngữ Anh thì chỉ như học ở trung tâm nên Yến quyết định chọn học ngành y.

"Nhập học rồi, mình tự thuyết phục rằng nghề chữa bệnh cứu người cũng rất ý nghĩa, biết đâu học rồi sẽ thích. Và thế là mình cứ học, đạt loại giỏi rồi được nhận học bổng.

Nhưng đôi khi mình vẫn thấy chán chường. Bạn bè khuyên là đến năm 4, khi được thực hành lâm sàng, có thể mình sẽ thấy hứng thú hơn. Mình tin và tiếp tục cố gắng.

Thế nhưng quá trình thực hành lâm sàng càng bộc lộ rõ sự không phù hợp giữa mình và ngành học. Đến thời điểm ấy, mình vẫn không thể hình dung bản thân trong vai trò một bác sĩ", Yến nhớ lại.

Ở thời điểm ấy, Yến gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển ngành ngôn ngữ Anh. Khó khăn lớn nhất chính là việc đối diện và thành thật với bản thân.

Ngoài ra, khi từ bỏ một ngành học "danh giá" như ngành y, Yến phải đối diện với những lời đàm tiếu từ bên ngoài. "Thực ra quan niệm cho rằng học ngành y mới "cao quý", còn học ngành ngôn ngữ Anh thì chỉ như học ở trung tâm, theo mình là không đúng.

Với mình thì ngành nào cũng cao quý như ngành nào. Mình không bận tâm nhiều về dư luận, nhưng vẫn buồn là vì ba mẹ vẫn phải chịu một phần áp lực xã hội", Yến nói.

Bí quyết giữ cân bằng của thủ khoa

Chia sẻ về bí quyết học tập, Hoàng Yến cho biết cách học của bạn có thể được gói gọn trong ba từ khóa: "chủ động", "thường xuyên" và "cân bằng".

Ở bậc đại học và xa hơn, "chủ động" là điều cần thiết: từ việc đọc giáo trình, làm việc nhóm, đặt câu hỏi cho giảng viên… cho đến việc tự tìm ra vấn đề, đặt mục tiêu và xác định nội dung học. Tiếp đó, việc học phải diễn ra thường xuyên, chứ không chỉ nhồi nhét vào kỳ thi.

"Còn về cân bằng, bên cạnh việc học, mình luôn dành thời gian nhất định trong tuần cho thể thao, nghệ thuật hay đọc sách". Theo Yến, những hoạt động ấy góp phần quan trọng vào việc nuôi dưỡng trí tuệ, tâm hồn và thể chất, và chính sự cân bằng này đã hướng cô nàng đến khả năng học tập hiệu quả, bền vững.

Đinh Hoàng Yến ‘Sống thật với mình, sống trọn với đời’. Câu này nghĩa là thành thật với bản thân, trân trọng hành trình phát triển riêng, và hết lòng kiến tạo một cuộc đời đáng sống

"Lần này, nhờ hiểu rõ và kết nối được với bản thân, mình đã sẵn sàng mở lòng, chủ động tạo dựng những kết nối ý nghĩa. Mình cũng nhiệt tình hỗ trợ bạn bè trong khả năng, nên được quý mến và từ đó có những nhóm bạn, nhóm học tập chất lượng. Điều này khiến hành trình của mình trở nên rực rỡ hơn rất nhiều", Yến nói.

Mặc dù suốt quãng đời sinh viên, Yến không gắn bó cố định với một câu lạc bộ cụ thể nào, nhưng cô rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa - văn nghệ tùy vào quỹ thời gian.

"Nhờ sự linh hoạt đó, mỗi khi tham gia, mình đều có thể đóng góp hết mình. Những hoạt động này vừa làm đời sống sinh viên thêm ý nghĩa, vừa giúp mình đạt được học bổng để trang trải các khoản phí, khiến mình bớt cảm giác 'có lỗi' với gia đình sau quyết định chuyển ngành", cô chia sẻ.

Nhờ có học bổng, Yến không quá áp lực việc phải đi làm thêm mà có thể tập trung cho việc học. "Ngoài ra, mình vẫn dành thời gian cho sở thích như đọc sách, patin nghệ thuật và chơi nhạc cụ - những điều giúp mình cân bằng cuộc sống", Yến cho hay.

Không ngại hỏi và trao đổi thêm với giảng viên ThS Trịnh Kim Ngân - giảng viên khoa ngữ văn Anh - dành cho học trò nhiều lời khen. "Tôi có dạy Hoàng Yến ở hai môn học ở bậc đại học, tôi thấy Yến luôn là một sinh viên biết đào sâu, tìm hiểu những vấn đề, đáp án, hay cách triển khai những bài làm trong lớp qua việc đặt câu hỏi, quan sát và ứng dụng. Yến cũng không ngại hỏi và trao đổi thêm với giảng viên để hiểu rõ thêm vấn đề. Theo tôi, đây là một kỹ năng tốt. Nó thể hiện bạn có trách nhiệm rất cao với việc học và thực sự đã đạt được kết quả tốt nghiệp rất xứng đáng", cô Ngân nói.



Nguồn tin: tuoitre.vn