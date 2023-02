Từ 1/3, Bộ Công an cấp hộ chiếu gắn chip điện tử

Cụ thể, hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Đây là bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.

Hộ chiếu gắn chíp điện tử là điều kiện tiên quyết và là cơ sở để tự động hóa công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước, nhất là các nước có ứng dụng công nghệ nhận dạng sinh trắc học để kiểm soát hộ chiếu điện tử tại một số cửa khẩu quốc tế.

Trên thế giới có trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu điện tử, vì lưu trữ được nhiều thông tin theo một hộ chiếu phổ thông gắn chíp định dạng thống nhất giữa các quốc gia.

Hộ chiếu điện tử không chỉ lưu trữ các thông tin được viết trên giấy như, họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch… mà còn có khả năng lưu trữ các thông tin sinh trắc học của con người như vân tay, mống mắt, khuôn mặt, nhóm máu… Càng lưu trữ được nhiều thông tin, việc nhận dạng một người càng chính xác. Cán bộ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh nhanh chóng xác nhận được thông tin của hành khách khi làm thủ tục.

Người được cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử sẽ được phía nước ngoài ưu tiên khi xét duyệt cấp thị thực nhập cảnh. Hiện nay, trên thế giới có trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu điện tử, vì lưu trữ được nhiều thông tin theo một hộ chiếu phổ thông gắn chíp định dạng thống nhất giữa các quốc gia. Chính ưu điểm này, người mang hộ chiếu điện tử thường được các quốc gia ưu tiên cho phép xuất nhập cảnh dễ dàng hơn.

Cụ thể như, Chương trình miễn thị thực nhập cảnh của Mỹ được áp dụng cho 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với điều kiện người nhập cảnh phải có hộ chiếu điện tử.

Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08, Bộ Công an) cho biết, hộ chiếu gắn chip không có nhiều thay đổi so với mẫu phổ thông ban hành từ ngày 1/7/2022. Chip điện tử được gắn ẩn bên trong bìa sau của hộ chiếu. Đây là loại hộ chiếu có độ bảo mật ở mức cao hơn nữa do không thể làm giả.

Hộ chiếu điện tử giúp công dân tránh được nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân, không bị định vị theo dõi. Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp song song hộ chiếu gắn chip và hộ chiếu phổ thông không gắn chip (theo mẫu mới ban hành từ ngày 1/7/2022) để người dân lựa chọn.

Hộ chiếu gắn chip là chủ trương về lâu dài nên Bộ Công an sẽ dần khuyến khích người dân chọn loại này. Hộ chiếu có giá trị sử dụng 10 năm nên công dân có thể sử dụng song song 2 loại, chỉ đổi sang loại gắn chip khi có nhu cầu hoặc hộ chiếu cũ đã hết hạn.

Theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc cấp hộ chiếu gắn chip. Người đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử mà còn hạn sử dụng sẽ được tiếp tục dùng đến khi hết thời hạn, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu gắn chip.

Đặc biệt, người đã có căn cước công dân gắn chip làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu trực tuyến tại nhà, không cần đến trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Thời hạn trả hộ chiếu là 8 ngày làm việc nếu làm thủ tục tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh các địa phương, 5 ngày làm việc nếu làm hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Tác giả: Ngọc Linh

Nguồn tin: Báo Công thương