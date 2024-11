Truy tố phó giám đốc một công ty truyền thông thuê người chặt 9 cây cau

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố phó giám đốc một công ty truyền thông và ba người chặt chín cây cau kiểng về hành vi hủy hoại tài sản.

Các bị can gồm: Trần Thanh Tâm (SN 1993, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Phó Giám đốc một Công ty TNHH truyền thông có địa chỉ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM; Dương Thông (SN 1992); Dương Thành Nghĩa (SN 2000, ngụ xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, TP.Tân An) và Phùng Văn Bằng (SN 2000, ngụ phường 6, TP.Tân An) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào hồi 6h30 ngày 23/9, Công an phường 2, TP.Tân An, tiếp nhận tin báo của Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP.Tân An là hàng cây cau kiểng trên dải phân cách giữa đường Hùng Vương, đoạn gần giao lộ Hùng Vương, Bùi Chí Nhuận (thuộc phường 2, TP Tân An) bị ai đó cưa ngang 9 thân cây.

Hiện trường vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, Ban Chỉ huy Công an TP.Tân An đã phân công, chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường vụ việc.

Sau 24 giờ điều tra, lực lượng chức năng đã xác định 3 đối tượng Thông, Nghĩa, Bằng là thủ phạm thực hiện hành vi cưa 9 cây cau kiểng.

Do các đối tượng đã rời khỏi địa bàn, Công an TP.Tân An đã phối hợp Công an Phường 15, quận Tân Bình mời 3 đối tượng về trụ sở công an làm việc. Tại đây, cả ba đã thừa nhận hành vi trên.

Điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An phát hiện Tâm là người đã thuê 3 đối tượng trên chặt 9 cây cau kiểng, với giá 15.000.000 đồng nên tiến hành bắt giữ Tâm.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận trước đó, công ty của Tâm hợp đồng thuê mặt bằng quảng cáo với người dân trên đường Hùng Vương, phường 2, TP.Tân An. Sau đó, công ty của Tâm cho các công ty có nhu cầu quảng cáo thuê lại và được cấp giấy phép.

Qua khảo sát, Tâm nhận thấy tại giải phân cách khu vực trên có trồng nhiều bụi cây cau kiểng có chiều cao che khuất tầm nhìn các bảng quảng cáo nên nảy sinh ý định thuê người cưa các bụi cây cau kiểng để tạo khoảng trống, không bị khuất tầm nhìn bảng quảng cáo.

Do có quen biết, Tâm đã thuê Dương Thông cưa 9 bụi cây cau kiểng với giá 15 triệu đồng.

Rạng sáng 25/8, Thông rủ thêm Nghĩa và Bằng đến vị trí định cưa cây nhưng do nhiều người đi tập thể dục nên không thực hiện.

Chờ đến khuya 22/9, lợi dụng trời mưa, đêm tối, ít người qua lại và để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, 3 đối tượng đã dùng bùn đất trét vào biển số xe rồi tiến hành việc cưa cây.

Xong việc, các đối tượng quay phim, chụp ảnh lưu lại hành vi cưa cây cau kiểng để làm cơ sở nhận tiền với Tâm. Sau khi nhận tiền của Tâm, Thông chuyển khoản cho Nghĩa 3.000.000 đồng và Bằng 2.000.000 đồng.

Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng, 9 cây cau kiểng có giá trị hơn 10 triệu đồng. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An ra quyết định khởi tố 4 đối tượng trên về hành vi hủy hoại tài sản.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn