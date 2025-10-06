Truy tìm tung tích người đàn ông tử nạn trên Quốc lộ 1D

Ngày 5/10, Trung tá Võ Xuân Duy, Phó trưởng Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) đã ban hành Thông báo số 470/CAX gửi đến Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố cả nước, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, để truy tìm tung tích nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn tại Km21+400 quốc lộ 1D ở xã Xuân Lộc (Đắk Lắk).

Trước đó vào khoảng 22h đêm 4/10, người dân phát hiện vụ tai nạn giao thông tại km 21+400 trên đường Quốc lộ 1D qua địa phận thôn 2, xã Xuân Lộc (Đắk Lắk).

Thời điểm đó, ông Mai Văn Phát (SN 1991, trú ở 301 Đống Đa, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy BKS 77L2-059.11 đến lý trình nêu trên đã xảy ra tai nạn với xe đạp do người đàn ông lớn tuổi đang đi cùng chiều ở phía trước. Vụ tai nạn khiến người đi xe đạp bị thương, dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nhưng do chấn thương nặng nên nạn nhân tử vong lúc 1h sáng 5/10.

Chiếc xe đạp người đàn ông điều khiển trong vụ tai nạn.

Kiểm tra trong túi quần áo nạn nhân không tìm thấy điện thoại hoặc giấy tờ cá nhân để liên hệ người thân, chỉ có ví da cũ màu đen nhưng trống rỗng. Khi xảy ra tai nạn, người đàn ông mặc áo thun màu xanh bên trong, áo sơ mi trắng và áo khoác màu kem bên ngoài, quần dài màu kem, trên mặt khóa của dây thắt lưng có hình ngôi sao nổi. Nạn nhân có chiều cao khoảng 1,6m, độ tuổi từ 55-60, đi xe đạp nữ màu xanh, có giỏ lưới màu đen phía trước.

Do không xác định được nhân thân người đàn ông tử vong, nên Công an xã Xuân Lộc thông báo đến các cơ quan chức trách và người dân phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ tai nạn.

Công an Xuân Lộc đề nghị, nếu phát hiện thông tin liên quan đến nạn nhân, xin liên hệ Công an xã Xuân Lộc qua ĐT: (0257) 372.0020 – (0257) 371.1211, hoặc Trung tá Võ Xuân Duy, ĐT: 098.518.6339.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn