Truy bắt phạm nhân trốn trại ở Tiền Giang

Tối 18/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang thông tin đang khẩn trương huy động lực lượng truy bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Danh tính người này là Vương Trọng Hưng (25 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Phạm nhân Vương Trọng Hưng. (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Khoảng 13h30 - 15h30, ngày 18/1, phạm nhân thuộc Trại giam Mỹ Phước lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo trong lúc lao động bên ngoài đã trốn khỏi trại giam.

Theo Cơ quan CSĐT, Vương Trọng Hưng phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bị bắt vào tháng 11/2020 và bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù, đang chấp hành án tù tại Trại giam Mỹ Phước thuộc Cục C10 (Bộ Công an).

Trại giam Mỹ Phước thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Hưng đến cơ quan công an gần nhất; hoặc liên hệ với thượng tá Phạm Hồng Phúc - đội trưởng Cảnh sát bảo vệ, Trại giam Mỹ Phước - qua số điện thoại: 0939947386 hoặc 02733848024.

Cuối năm 2023, hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng cũng lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (đóng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) ra quyết định truy nã 2 tên phạm nhân này.

Công an Hà Tĩnh huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương và lực lượng công an xã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn.

Rạng sáng 9/12/2023, hai phạm nhân đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.

Tác giả: LƯƠNG Ý

Nguồn tin: vtc.vn