Đã bắt được phạm nhân trốn khỏi trại giam Mỹ Phước

Chiều 19-1, một lãnh đạo của trại giam Mỹ Phước (Cục C10, Bộ Công an) xác nhận phạm nhân Vương Trọng Hưng (25 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn.

Phạm nhân trốn khỏi Trại giam Mỹ Phước bị bắt tại Bến xe miền Tây TP.HCM

16h ngày 18-1, phạm nhân Vương Trọng Hưng khi đang lao động bên ngoài tại đội 18, Khu lao động dạy nghề trại giam Mỹ Phước đóng ở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, bơi qua sông bỏ trốn.

Hưng phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị bắt vào tháng 11-2020 và bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù, đang chấp hành án tù tại trại giam Mỹ Phước.

Hưng đã chấp hành án tù được 3 năm, đến ngày 18-1 thì bỏ trốn. Sau đó đại tá Lê Bá Thụy - giám thị trại giam Mỹ Phước - đã ra quyết định truy nã.

Đến ngày 19-1, Hưng đang bỏ trốn tại bến xe Miền Tây (TP.HCM) thì bị bắt giữ. Hiện Hưng đang được cảnh sát đưa về lại trại giam Mỹ Phước.

Tác giả: HOÀI THƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ