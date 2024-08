Truy tìm Nguyễn Thị Ngọc Lê có liên quan đến vụ lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định truy tìm Nguyễn Thị Ngọc Lê (ảnh), SN 1990, trú tại thôn Thái Sơn, xã Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam, số CCCD: 049190009534; đặc điểm nhận dạng: nốt ruồi cách 2cm sau đuôi mắt phải.

Nguyễn Thị Ngọc Lê là người bị tố giác trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra vào tháng 7/2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hiện không rõ nguyễn Thị Ngọc Lê ở đâu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị, ai thấy Nguyễn Thị Ngọc Lê, thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam, số 26 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, TP Tân Kỳ, tỉnh Quảng Nam; ĐTV Võ Hồng Nam, ĐT 0914.196.787 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Tác giả: P.A

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân