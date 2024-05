Truy tìm người phụ nữ liên quan vụ tai nạn khiến bé trai 7 tuổi tử vong

Nạn nhân là bé trai tên Đ (SN 2017, trú ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), được người mẹ ruột chở bằng xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp qua địa phận thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang trong chiều 4/5.

Khi đến địa phận nêu trên vào khoảng 16h30’ chiều cùng ngày, thì xảy ra tai nạn giao thông do bị xe máy của một người phụ nữ khác điều khiển chạy cùng chiều va chạm.

Vụ tai nạn khiến cháu Đ bị chấn thương nặng, được mẹ ruột cùng người phụ nữ có liên quan đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đang truy tìm nữ nghi can trong hình ảnh trích xuất được từ camera của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (người đi sau, mặc áo đen).

Do biết tình trạng sức khỏe của cháu Đ nguy kịch, nên người phụ nữ liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn đã 'chuồn' biệt dạng.

Những hình ảnh do Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang trích xuất được từ dữ liệu camera tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho thấy, nghi can là người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng bề ngoài với vóc dáng mập, đeo kính trắng và khẩu trang màu trắng.

Cùng với việc truy lùng nghi can bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đề nghị những ai biết được thông tin về người phụ nữ nêu trên cần sớm cung cấp thông tin cho điều tra viên qua số ĐT 077.775.5779 và 081.536.9379 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn.

Những thông tin người dân cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật. Ngoài ra, nữ nghi can cũng nên sớm đến Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, hợp tác khai báo thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn đảm bảo khách quan, toàn diện.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân