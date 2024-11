Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa chuyển mục đích sử dụng đất, chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng

Ngày 15/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận đơn của bà Lê Thị Mai Th (SN 1979, ngụ KDC Hưng Phú, phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ), tố cáo Chung Thế Hoàng Linh (SN 1983, ngụ phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 3,7 tỷ đồng thông qua hình thức nhận tiền làm dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất và dịch vụ mua bán đất, sau đó bỏ trốn.

Chung Thế Hoàng Linh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị ai, đơn vị nào biết, hoặc tìm thấy đối tượng Chung Thế Hoàng Linh, xin thông báo ngay cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gặp điều tra viên Đỗ Hoài Ân, điện thoại 0939.125.500; hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất...

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân