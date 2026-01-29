Truy tìm nghi phạm Trương Ngọc Phú bị tố lừa đảo

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng bị tố giác là Trương Ngọc Phú (sinh năm 1975; thường trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội). Vụ việc được xác định xảy ra vào ngày 22/3/2025, thu hút sự quan tâm của dư luận do địa điểm xảy ra tại khu vực trung tâm, đông người qua lại.

Đối tượng Trương Ngọc Phú

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hiện chưa xác định được nơi ở hiện nay của đối tượng Trương Ngọc Phú. Để phục vụ công tác điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng, kèm theo hình ảnh nhận dạng.

Công an Hà Nội đề nghị: Cá nhân, tổ chức nếu biết thông tin về đối tượng Trương Ngọc Phú, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0912.641.486, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nhất là tại các khu vực danh lam thắng cảnh, điểm du lịch đông người như hồ Hoàn Kiếm - Đền Ngọc Sơn, đồng thời kịp thời tố giác các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn