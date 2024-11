Truy tìm Đào Mai Long

Công an TP Hà Nội ngày 22/11 cho biết, Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Đào Mai Long (SN 1990; HKTT: Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tin trình báo, Đào Mai Long có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc làm giả căn cước công dân để làm thẻ tín dụng chiếm đoạt tiền của Ngân hàng. Hiện chưa xác định được nơi ở hiện nay của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0982958665), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Thời gian gần đây, công an liên tiếp triệt phá các vụ làm giả tài liệu, lừa đảo ngân hàng. Thủ đoạn chung của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội tạo group tìm khách hàng, làm giả các giấy tờ như sao kê bảng lương, hợp đồng lao động, giấy xác nhận... để hoàn thiện hồ sơ vay tiền ngân hàng.

Mới đây, Công an quận Đống Đa đã triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có tính chất nghiêm trọng.

Công an đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Đàm Đình Phú (sinh năm 1993, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Đoàn Duy Thái (sinh năm 1997, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1989, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đỗ Văn Hoàng (sinh năm 1998, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1994, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) và Phạm Văn Quý (sinh năm 1993, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ý đồ làm giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng thông qua hình thức lập hồ sơ vay tiền.

Cũng trong tháng 11/2024, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã triệt phá chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng trên địa bàn TP.HCM do Lê Triệu Tấn Thịnh (30 tuổi, ở quận Bình Tân) cầm đầu.

