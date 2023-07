Truy tìm chủ nhân xe ô tô chứa 14.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Ngày 19/7, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang truy tìm chủ nhân chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS 51G-478.79 để làm rõ nguồn gốc lượng thuốc lá ngoại nhập lớn chứa trên ô tô mà Công an xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ phát hiện trong lúc tuần tra.

Chiếc xe ô tô đậu ven đường chứa thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc.

Trước đó tối 17/7, tổ công tác thuộc Công an xã Mỹ Bình tuần tra chống buôn lậu trên tuyến Rạch Tràm – Mỹ Bình, đến đoạn thuộc ấp 4, phát hiện một xe ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA, BKS: 51G-478.79 đang đậu tại bãi đất trống ven đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tổng số thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc là 14.000 gói.

Chiếc xe không có người trong coi, kiểm tra bên trong xe có 250 gói thuốc lá hiệu jet. Xung quanh khu vực chiếc xe, tổ công tác phát hiện nhiều bao tải chứa tổng cộng 14.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Jet, Hero, Nelson.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và số lượng thuốc lá ngoại trên đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an huyện Đức Huệ để làm rõ, truy tìm đối tượng vận chuyển cũng như chủ của số hàng trên xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân