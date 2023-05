Nghệ An: Triệt xóa nhiều đầu mối kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười

Theo đó ngày 11/5/2023, Công an huyện Diễn Châu phá thành công chuyên án, triệt xóa 15 đầu mối phân phối, kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười trên địa bàn huyện Diễn Châu, thu giữ hơn 17.000 chiếc thuốc lá điện tử; 45 bình khí N2O, 890 quả bóng cười, 3 bộ dụng cụ chiết khí N2O… Tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Thịnh (SN 2003), trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu. Đây là đối tượng cầm đầu phân phối, kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười trên toàn địa bàn huyện Diễn Châu và các địa phương lân cận.

Tang vật chuyên án Công an huyện Diễn Châu thu giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Cùng ngày, Công an TP Vinh cũng triển khai, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra trên địa bàn, phát hiện 29 vụ, 37 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điện tử; tang vật thu giữ gần 20.000 sản phẩm, gồm thuốc lá điện tử, tinh dầu sử dụng thuốc lá điện tử các loại; đầu đốt, linh kiện, phụ kiện…

Đối tượng Cao Văn Thịnh (áo đen) tại Cơ quan Công an (Ảnh: Văn Hậu).

Tất cả tang vật tịch thu đều mang nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt trong một số thuốc lá điện tử, tinh dầu mà Công an tỉnh Nghệ An thu giữ, có sản phẩm nghi có chứa chất ma túy mới, khi sử dụng gây ảo giác mạnh và rất nguy hiểm cho người sử dụng.

Công an TP Vinh phát hiện nhiều đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điện tử (Ảnh: Phạm Thủy).

Bước đầu, Cơ quan Công an làm rõ phương thức, thủ đoạn móc nối, tiêu thụ thuốc lá điện tử nhằm vào giới trẻ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên của các đối tượng. Sau khi rủ rê thanh thiếu niên, học sinh dùng thử miễn phí và bị lệ thuộc thì các đối tượng sẽ bán giá thành cao hơn. Đồng thời, sử dụng chiêu hưởng “hoa hồng” để lôi kéo họ trở thành “cộng tác viên” phân phối thuốc lá điện tử.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn tin: baove.congly.vn