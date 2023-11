Truy nã đặc biệt bị can Lê Quốc Anh

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Quốc Anh về tội danh nói trên. Trong thời gian điều tra, Lê Quốc Anh đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

Quyết định truy nã của Cơ quan An ninh điều tra.



Công an tỉnh Tiền Giang thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Lê Quốc Anh đến Cơ quan Công an, Viện KSND, UBND nơi gần nhất hoặc thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang qua số điện thoại 0693599441.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn