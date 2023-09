Trường học vùng khó khẩn trương vào guồng sau ngày tựu trường

Trước thềm năm học mới, học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Thạch Ngàn cũng đón nhận niềm vui khi chương trình Chiếc cặp yêu thương đã trao tặng 250 suất quà cho những em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Mỗi suất quà gồm 1 cặp sách, 20 vở và bộ đồ dùng học tập. Bên cạnh đó, chương trình cũng trao tặng 10 triệu đồng cho Trường Mầm non Thạch Ngàn. Chương trình do Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và Công ty Sách, thiết bị trường học tổ chức, được triển khai từ năm 2023 đến năm 2028, hướng đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.