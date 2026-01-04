Công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài kỷ lục

Sau dịp nghỉ Tết Dương lịch đang diễn ra, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục đón thêm một tin vui: chỉ hơn một tháng nữa sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài tới 9 ngày liên tiếp. Đây là kỳ nghỉ dài nhất trong năm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sum họp gia đình, đi lại, du lịch cũng như tái tạo sức lao động sau một năm làm việc.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 5 ngày theo quy định của pháp luật. Cụ thể, kỳ nghỉ gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Thời gian nghỉ Tết chính thức được xác định từ thứ Hai, ngày 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu, ngày 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Do thời gian này nối liền với hai ngày nghỉ cuối tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ tổng cộng 9 ngày liên tiếp.

Như vậy, khối cơ quan nhà nước sẽ bắt đầu nghỉ từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 và trở lại làm việc vào thứ Hai, ngày 23/2/2026. Lịch nghỉ kéo dài liền mạch này được đánh giá là thuận lợi cho việc sắp xếp kế hoạch cá nhân, giảm áp lực đi lại trong cao điểm Tết.

Nghỉ Tết Nguyên đán 2026 liền mạch 9 ngày.

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, đồng thời chủ động sắp xếp lực lượng ứng trực theo quy định để bảo đảm công việc được giải quyết thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, các đơn vị cần phân công cán bộ, công chức trực Tết để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, phát sinh trong thời gian nghỉ lễ.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm khuyến khích doanh nghiệp và người dân chủ động triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, ổn định giá cả thị trường trước, trong và sau Tết. Việc này nhằm hạn chế tình trạng khan hàng, tăng giá bất hợp lý, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, lịch nghỉ Tết sẽ được bố trí căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của từng đơn vị, nhưng vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về nghỉ lễ, Tết.

Với khu vực ngoài nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động: nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ; nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm. Phương án nghỉ Tết phải được thông báo cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Trong trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định tại Bộ luật Lao động, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động tương đương với khối công chức, viên chức, đồng thời khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Đối với những trường hợp phải làm việc trong thời gian nghỉ Tết, Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động được trả lương làm thêm ít nhất bằng 300% tiền lương ngày thường, chưa kể tiền lương của ngày lễ, Tết. Nếu làm việc vào ban đêm, người lao động còn được trả thêm ít nhất 30% tiền lương theo đơn giá tiền lương ban ngày.

Với lịch nghỉ kéo dài và các quy định đi kèm, Tết Nguyên đán 2026 được kỳ vọng sẽ vừa bảo đảm quyền lợi của người lao động, vừa tạo điều kiện để các cơ quan, doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất - kinh doanh, hướng tới một năm mới ổn định và hiệu quả hơn.

Tác giả: An Linh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn