Trúng thưởng ảo, mất tiền thật

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Trước đó, vào cuối năm 2022, qua tiếp nhận tin báo của một số bị hại và nắm tình hình, Công an huyện Thanh Chương phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng trong chuyên án.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ: Nguyễn Hoàng Long (SN 1994), Dương Viết Lãm (SN 1994), Lê Văn Toàn, (SN 1995), Nguyễn Văn Anh (SN 1994) và Hoàng Anh Tuấn (SN 1991) cùng trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Với thủ đoạn lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các bị hại, nhóm đối tượng này đã gọi điện cho nạn nhân để thông báo trúng thưởng tài sản và tiền mặt có giá trị lớn. Nếu các bị hại muốn “nhận thưởng” thì phải đóng tiền cọc. Bằng thủ đoạn trên, trong năm 2022, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân