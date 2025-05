Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia sắp hoàn thành

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia được xây dựng trên diện tích 90 ha, tại xã Đông Hội và Xuân Canh, huyện Đông Anh, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Điểm nhấn của trung tâm là tổ hợp công trình triển lãm trong nhà mang hình dáng thần Kim Quy, chia làm 9 phân khu.

Trong đó có bốn khu công viên triển lãm ngoài trời, hai nhà triển lãm trong nhà, trung tâm hội nghị tiệc cưới, tòa tháp văn phòng hạng A và khách sạn 5 sao. Khu triển lãm ngoài trời rộng 20 ha để tổ chức các sự kiện quy mô lớn, trưng bày sản phẩm triển lãm siêu trường, siêu trọng.

Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy trong truyền thuyết xây thành Cổ Loa. Đây cũng là một trong tứ linh của văn hóa Việt Nam, xuất hiện trong nhiều không gian văn hóa linh thiêng, là biểu tượng cho sức khỏe, tài lộc và vượng khí.

Mái sảnh chính của tòa nhà triển lãm trong nhà (màu xanh, vàng) tượng trưng cho đầu của thần Kim Quy, trong khi 8 mái sảnh phụ giống phần chân. Phía trước sảnh chính là hồ và đài phun nước.

Toàn bộ khung hệ kết cấu thép của mái sảnh chính tòa nhà triển lãm trong nhà được thiết kế với hệ số an toàn bằng 2, tức gấp đôi so với tiêu chuẩn thông thường, đảm bảo độ bền vững, an toàn trong vận hành.

Phía mặt sảnh chính công trình đang được hoàn thiện, công nhân tiến hành vệ sinh phần cửa ra vào.

Cột trụ chính của tòa nhà triển lãm chính cao 57 m, đường kính mái vòm 360 m. Để hoàn thành phần kết cấu đồ sộ này cần gần 30.000 tấn thép. Hiện tòa nhà đã hoàn thành, các khối phụ trợ, thiết bị được lắp đặt khoảng 80%.

Giám đốc dự án Trịnh Văn Tú (giữa) cho biết việc thiết kế tòa nhà triển lãm chính hình mái vòm đòi hỏi sự gia công, lắp dựng rất khó, mất tới 5 tháng. Do là thiết kế giàn không gian nên những kèo xuyên tâm được làm kiểu hình hộp, có thể chịu lực theo phương đứng và phương ngang.

Các phân khu cũng đang được nhanh chóng hoàn thiện, phần tường đang được công nhân sơn lớp cuối cùng.

Các gian triển lãm điển hình có hình rẻ quạt, diện tích khoảng 9.000 m2, bố trí khoảng 400-450 gian hàng 3x3 m. Gian triển lãm trung tâm diện tích khoảng 10.500 m2.

Công tác vệ sinh phần mặt sàn của công trình đang được gấp rút thực hiện, đảm bảo tiến độ bàn giao vào tháng 7.

Với quy mô và kiến trúc hiện đại, công trình kỳ vọng trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm hàng đầu khu vực, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ kinh tế, văn hóa toàn cầu.

Toàn bộ hạng mục kết cấu thép đều thuộc loại siêu trường, siêu trọng. Đơn vị thi công phải huy động tối đa nguồn lực, vật tư, thiết bị lớn, bố trí triển khai 3 ca độc lập.

Điểm nhấn cảnh quan bên ngoài Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia là công viên Nỏ Thần, được thiết kế dựa theo truyền thuyết An Dương Vương.