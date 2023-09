Trúng 39 gói thầu trị giá gần 233 tỷ đồng, ông chủ Công ty Tiến Đạt là ai?

Người đàn ông chỉ tay về phía người phụ nữ được cho là giám đốc của Công ty Tiến Đạt tại huyện Diễn Châu.

Trong 2 ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông và một phụ nữ lời qua tiếng lại tại một công trường. Theo đó, người đàn ông liên tục lên tiếng về việc yêu cầu người phụ nữ xuất trình giấy tờ cá nhân. Đồng thời, dùng tay cởi khẩu trang và đẩy người phụ nữ ra ngoài.

Trong quá trình lời qua tiếng lại, người đàn ông lớn tiếng cho rằng “tôi là cơ quan chức năng, tôi là nhà thầu đây, đừng động vào lông chân tay”. Quá trình tìm hiểu được biết, người đàn ông trong clip nói trên là ông P.H.Đ trú tại huyện Diễn Châu, người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Tiến Đạt.

Còn người phụ nữ trong clip là một nữ phóng viên của một tờ báo cấp Bộ, thường trú tại Nghệ An. Sự việc sau đó được xác định, là nữ phóng viên trong quá trình tác nghiệp về một dự án do Công ty Tiến Đạt thi công. Lúc này, ông Đ. xuất hiện và yêu cầu nữ phóng viên xuất trình giấy tờ, sau đó 2 bên lời qua tiếng lại như trong clip đã phản ánh.

Được biết, Công ty Tiến Đạt (có trụ sở chính khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), được thành lập ngày 24/8/2004.

Thông tin về các gói thầu mà Công ty Tiến Đạt tham gia.

Trên cổng đấu thầu ghi nhận, Công ty TNHH Tiến Đạt đã tham gia 41 gói thầu được đấu thầu rộng rãi, công khai qua mạng, trong đó, trúng 39 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu hơn 232,8 tỷ đồng.

Cụ thể vào, ngày 14/8/2023, ông Trần Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh (Diễn Châu) đã ký quyết định số 141/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 (toàn bộ phần xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp sân, kè ao phía Bắc Trường THCS Diễn Thịnh).

Gói thầu hơn 10 tỷ đồng tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu do Công ty Tiến Đạt trúng thầu.

Theo đó, Công ty Tiến Đạt là đơn vị trúng thầu, với giá trị trúng thầu hơn 2,46 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 186 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trước đó, ngày 18/7, Công ty Tiến Đạt trúng gói thầu số 01 (toàn bộ chi phí xây lắp và chi phí thiết bị công trình thuộc dự án xây dựng hội trường UBND xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu) do UBND xã Diễn Phúc mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 10,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu là 300 ngày.

Trong khi đó, vào ngày 7/4, Chủ tịch UBND xã Diễn Lộc Phan Huy Thanh cũng đã ký quyết định lựa chọn Công ty Tiến Đạt là đơn vị thực hiện gói thầu 01 (toàn bộ phần xây lắp công trình hạ tầng chia lô đất ở dân cư vị trí 1,2,3 tại xóm 15, xã Diễn Lộc), với giá trị trúng thầu hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 17/3, Công ty Tiến Đạt trúng gói thầu số 01 (Toàn bộ phần xây lắp công trình thuộc dự án cải tạp sân đường, cổng và tường rào Trụ sở UBND xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) do UBND xã Diễn Thịnh mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngày 14/8/2023, ông Trần Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh (Diễn Châu) đã ký quyết định số 141/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 (toàn bộ phần xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp sân, kè ao phía Bắc Trường THCS Diễn Thịnh).

Trước đó nữa, ngày 20/2, Công ty Tiến Đạt cũng trúng gói thầu số 01 (Toàn bộ phần xây lắp dự án Nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông đoạn từ QL1A đi xóm 1 xã Diễn Thanh, huyện Diễn Châu), do UBND xã Diễn Thành làm chủ đầu tư, với giá trị trúng thầu hơn 7,8 tỷ đồng. Hay ngày 13/1, Công ty Tiến Đạt đã trúng gói thầu số 01 (Toàn bộ phần xây lắp dự án Chợ Sy Nam xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (giai đoạn 2), do UBND xã Diễn Thịnh mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 11,5 tỷ đồng…

Ngoài ra, Công ty Tiến Đạt còn trúng nhiều gói thầu khác do các xã ở huyện Diễn Châu mời thầu. Trên hệ thống đấu thầu cho thấy, Công ty Tiến Đạt đã tham gia 41 gói thầu được đấu thầu rộng rãi, công khai qua mạng, trong đó, trúng 39 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu hơn 232,8 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 7/4 Công ty Tiến Đạt trúng gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu.

Công ty Tiến Đạt có quan hệ với 16 nhà thầu, trong đó, trúng 11 gói thầu do UBND xã Diễn Phúc (huyện Diễn Châu) mời thầu, với tổng giá trị các gói thầu hơn 83,3 tỷ đồng; 7 gói thầu do Công ty TNHH Xây dựng Dũng Hà Anh mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 37,6 tỷ đồng; trúng 4 gói thầu do Cục Quân Nhu – TCHC mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 9,1 tỷ đồng; 6 gói thầu do UBND xã Diễn Thịnh (Diễn Châu) mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 41,5 tỷ đồng; 1 gói thầu do UBND xã Diễn Lộc (Diễn Châu) mời thầu, với giá trị trúng thầu hơn 3 tỷ đồng; 2 gói thầu do UBND xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 12,6 tỷ đồng…

Trước đây, Công ty Tiến Đạt có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, do 2 cổ đông sáng lập là ông Phạm Hồng Đoàn (60%CP) và bà Phạm Thị Quỳnh (SN 1985, trú tại huyện Diễn Châu) nắm giữ 40%CP. Đến ngày 25/8/2023, Tiến Đạt tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và cổ phần của các cổ đông có sự thay đổi khi ông Phạm Hồng Đoàn nắm giữ 75% cổ phần, số cổ phần còn lại do bà Phạm Thị Quỳnh nắm giữ.

