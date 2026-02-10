Trực thăng chiến đấu của Hàn Quốc gặp nạn, 2 sĩ quan tử vong

Nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho hay, vào khoảng 11h hôm nay (9/2), một trực thăng chiến đấu chống tăng AH-1S thuộc biên chế đơn vị tác chiến bay số 15 của Lục quân Hàn Quốc đã bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại tỉnh Gyeonggi, miền Bắc Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 55km về phía Đông Bắc.

Cuộc huấn luyện này bao gồm thực hành các quy trình hạ cánh khẩn cấp mà không cần tắt động cơ. Sau khi xảy ra sự cố, hai sĩ quan thuộc tổ bay đã được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đều được xác nhận là tử vong. Cả hai đều mang cấp bậc chuẩn úy.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh Yonhap News)

Quân đội Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ hoạt động của toàn bộ trực thăng AH-1S ngay sau sự cố và khẩn cấp thành lập một nhóm ứng phó để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong khoảng 9 tháng gần đây, đã xảy ra nhiều sự cố trong quá trình huấn luyện bay của quân đội Hàn Quốc. Nghiêm trọng nhất là vụ rơi máy bay tuần tra – trinh sát hàng hải P-3C của Hải quân nước này ngày 29/5/2025, khiến toàn bộ 4 thành viên tổ bay thiệt mạng.

Sự cố này đã khiến Không quân Hàn Quốc phải ra lệnh tạm dừng bay đối với tất cả các loại máy bay chiến đấu trong nhiều ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc tập trận chung “Lá cờ tự do” (Freedom Flag) giữa Hàn Quốc và Mỹ đang diễn ra vào thời điểm đó.

Tác giả: Tuấn Nhật

Nguồn tin: vov.vn