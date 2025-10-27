Tiêm kích và trực thăng Mỹ rơi xuống Biển Đông

Máy bay và trực thăng của Hải quân Mỹ đã rơi xuống Biển Đông trong hai vụ riêng biệt vào ngày 26-10 - Ảnh minh họa: AFP

Sáng 27-10, Hãng tin AFP tường thuật: Máy bay và trực thăng của Hải quân Mỹ đã rơi xuống Biển Đông trong hai vụ riêng biệt vào ngày 26-10, nhưng không có trường hợp thiệt mạng nào được ghi nhận.

Theo thông cáo từ Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ, vụ tai nạn đầu tiên liên quan trực thăng MH-60R Sea Hawk.

Chiếc trực thăng lúc đó "rơi xuống vùng nước ở Biển Đông khi đang thực hiện các hoạt động như thường lệ từ tàu sân bay USS Nimitz".

Cả ba thành viên trên trực thăng đều đã được đội tìm kiếm và cứu hộ cứu sống.

Khoảng nửa giờ sau, một máy bay tiêm kích Boeing F/A-18F Super Hornet cũng rơi xuống Biển Đông "khi đang thực hiện các hoạt động thường lệ" từ tàu sân bay USS Nimitz.

Hải quân Mỹ cho hay hai phi công trên máy bay đã nhảy ra ngoài và được cứu an toàn.

"Tất cả quân nhân liên quan đều an toàn và trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân của cả hai vụ việc đang được điều tra" - Hải quân Mỹ cập nhật.

Vụ rơi máy bay xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du châu Á đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của ông và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng chuẩn bị bắt đầu chuyến thăm nhiều nước trong khu vực.

Trước đó trong năm nay, hai máy bay chiến đấu của Mỹ cũng đã rơi xuống biển khi hoạt động từ tàu sân bay USS Harry S. Truman ở khu vực Trung Đông.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ