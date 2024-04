Trốn trại về quê làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh

Ngày 31/1/2024, đối tượng Trần Minh Sơn (tên giả) đã đến Công an xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản riêng của công dân và tội chiếm đoạt, mua bán vũ khí trái phép theo bản án của TAND tỉnh Hậu Giang năm 1987.

Sở LĐ,TB-XH tỉnh Thanh Hoá khẳng định, việc ông Nguyễn Văn Nam được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ban hành Quyết định số 06/QĐ-BTL về cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng là không đúng quy định của pháp luật.

Biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú xác định: “Ngày 31/10/1986, đối tượng Trần Minh Sơn bị Công an tỉnh Hậu Giang bắt về tội trộm cắp tài sản riêng của công dân và tội chiếm đoạt, mua bán vũ khí trái phép, bị TAND tỉnh Hậu Giang xét xử 4 năm tù, chấp hành án tại trại giam Cồn Cát, tỉnh Hậu Giang. Đối tượng Trần Minh Sơn chấp hành án (đi cải tạo tại nông trường tôm Vĩnh Châu, tỉnh Hậu Giang từ năm 1987 – 1989 thì bỏ trốn khỏi nơi giam vào ngày 6/7/1989). Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành án đối tượng Trần Minh Sơn không khai báo lý lịch thật của mình là Nguyễn Văn Nam (SN 2/5/1954), trú tại xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Liêm – Chủ tịch UBND xã Trường Giang cho biết, từ nhỏ ông Nguyễn Văn Nam sinh sống ở địa phương, đến khi đi bộ đội cũng là tên Nguyễn Văn Nam, còn tên Trần Minh Sơn thì xuất hiện từ khi sự việc trốn trại của ông Nam bị bại lộ. Hiện ông Nam đã được Công an đưa đi chấp hành án theo quy định của pháp luật, Chủ tịch xã Trường Giang cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Trần Minh Sơn về quê nhà tại xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa lấy tên khai sinh cũ Nguyễn Văn Nam (SN 1951) để sinh sống, xây dựng gia đình. Quá trình sinh sống tại địa phương, Nguyễn Văn Nam lập bản khai cá nhân đề nghị xác nhận thương binh và được UBND xã Trường Giang, huyện Nông Cống xác nhận ngày 21/7/2014. Ngày 22/1/2018, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-BTL về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với Nguyễn Văn Nam và đã được hưởng trợ cấp kể từ tháng 1/2013.

Theo hồ sơ thương binh Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá đang quản lý, ông Nguyễn Văn Nam (SN 1951); nhập ngũ: 12/1972, bị thương lần 1 ngày 16/1/1979, lần 2: 24/7/1979. Được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cấp Quyết định số 06/QĐ ngày 22/1/2018, là thương binh loại A, số thương binh AQ105421, thương binh hạng 3/4, tỷ lệ thương tật 41%.

Sau khi nắm bắt được thông tin, ngày 27/3/2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 1314/SLĐTBXH-NCC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị kiểm tra, xác minh, thu hồi hồ sơ thương binh của ông Nguyễn Văn Nam, trú tại xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.

Theo báo cáo, lý do thu hồi hồ sơ thương binh của ông Nguyễn Văn Nam là do: “Ngày 31/10/1986, đối tượng Trần Minh Sơn (tên giả) bị Công an tỉnh Hậu Giang bắt về tội trộm cắp tài sản riêng của công dân và tội chiếm đoạt, mua bán vũ khí trái phép, bị TAND tỉnh Hậu Giang xét xử 4 năm tù. Trong khi đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Cồn Cát, tỉnh Hậu Giang, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý, năm 1989, phạm nhân Trần Minh Sơn đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau đó, Trần Minh Sơn bị truy nã theo Quyết định số 16/89/LTN ngày 21/7/1989 của Trại giam Cồn Cát.

Theo quan điểm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, phạm nhân Trần Minh Sơn đang bị truy nã theo lệnh truy nã số 16/89/LTN ngày 21/7/1989 của Trại giam Cồn Cát đã trốn trại trong thời gian chấp hành án rồi về quê ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thương binh với tên Nguyễn Văn Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-BTL về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng là không đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Giấy chứng nhận thương binh cho Nguyễn Văn Nam là do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cấp. Quá trình xây dựng, thẩm tra hồ sơ thương binh cho ông Nam, Sở chỉ phối hợp chứ không phải đơn vị chủ trì. Khi phát hiện sự việc, Sở đã có báo cáo gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, Thanh tra của bên quân đội đang vào cuộc kiểm tra, xác minh sự việc. Khi nào ông Nam bị thu hồi Giấy chứng nhận thương binh thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa sẽ dừng chi trả theo quy định và truy thu chế độ đã hưởng trước đó”, bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.

