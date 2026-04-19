Trời bỗng dưng tối sầm, "11h trưa mà như nửa đêm" ở Ninh Bình

Ghi nhận tại khu vực ngã tư Phạm Ngũ Lão - Hòa Xá (phường Thành Nam, Ninh Bình), khoảng 11h trưa, bầu trời đang sáng bỗng chốc mây đen kéo đến kín đặc. Chỉ trong vài phút, toàn bộ không gian bị bao phủ bởi một màu tối sẫm.

Người đi đường gần như không thể nhìn rõ nhau ở khoảng cách gần. Nhiều hộ dân dọc tuyến phố phải bật đèn điện giữa ban ngày để sinh hoạt, ăn trưa.

Tại nút giao Hòa Xá với Quốc lộ 10, các phương tiện buộc phải bật đèn pha, di chuyển chậm do mưa giông che khuất tầm nhìn. Cơn mưa lớn trút xuống dồn dập, kèm theo gió giật mạnh liên hồi, khiến tình hình giao thông trở nên khó khăn.

Ghi nhận tại khu vực Chợ đêm Phạm Ngũ Lão lúc 11h ngày 19/4.

“Tôi đang chuẩn bị dọn cơm thì thấy trời tối sập lại, nhanh đến mức không kịp trở tay. Cứ tưởng đồng hồ hỏng, không nghĩ mới 11h trưa mà như nửa đêm”, một người dân phường Thành Nam chia sẻ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển khi xuất hiện mây dông, chủ động kiểm tra hệ thống điện trong nhà để phòng chập cháy, đồng thời bật đèn cảnh báo khi tham gia giao thông trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Đến thời điểm hiện tại, mưa giông vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong khung giờ trưa.

Tác giả: Vân Hồng - CTV Trần Hồng

Nguồn tin: Báo VOV