Trình tạo ảnh AI mới của Elon Musk xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất

Chatbot AI Grok của tỷ phú Elon Musk vừa gây xôn xao cộng đồng mạng với sự xuất hiện ngắn ngủi của một trình tạo ảnh mới có tên "Aurora". Tuy nhiên, chỉ sau một ngày xuất hiện, Aurora đã bị gỡ bỏ khỏi Grok, để lại nhiều câu hỏi và sự tò mò.

Theo đó, vào ngày 8/12, một số người dùng Grok đã phát hiện ra tùy chọn "Grok 2 Aurora (bản beta)" trong menu lựa chọn mô hình ngôn ngữ. Họ nhanh chóng chia sẻ những hình ảnh được tạo ra bởi Aurora trên X, với nhiều lời khen ngợi về độ chân thực ấn tượng.

Trình tạo ảnh AI Aurora xuất hiện chớp nhoáng trên X.

Tuy nhiên, đến chiều ngày tiếp theo, Aurora đột nhiên biến mất và được thay thế bằng "Grok 2 Flux (bản beta)". Ông chủ Elon Musk sau đó xác nhận trên X rằng Aurora là "hệ thống tạo ảnh nội bộ" của họ và "vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm".

Sự xuất hiện chớp nhoáng của Aurora cho thấy Grok đang tích cực phát triển các tính năng mới, đặc biệt là trong lĩnh vực tạo ảnh AI. Tuy nhiên, giống như trình tạo ảnh trước đây của Grok, Aurora dường như vẫn còn tồn tại một số hạn chế về kiểm duyệt nội dung. Theo TechCrunch, Aurora có thể tạo ra hình ảnh nhạy cảm về các nhân vật của công chúng và các nhân vật có bản quyền, nhưng lại không thể tạo ra ảnh khỏa thân.

Việc X gỡ bỏ Aurora có thể là do công cụ này chưa sẵn sàng để ra mắt công chúng, hoặc do những lo ngại về vấn đề kiểm duyệt nội dung. Dù lý do là gì, sự xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng của Aurora đã khiến cộng đồng mạng thêm phần tò mò về những bước tiến tiếp theo của Grok trong cuộc đua AI.

Tác giả: Đào Hoàng - Engadget

Nguồn tin: nguoiduatin.vn