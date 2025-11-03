Trình quy định xác thực danh tính người livestream bán hàng

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 3/11, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình Quốc hội tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử (TMĐT), gồm 7 chương, 48 điều.

Yêu cầu sàn TMĐT có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin hàng hóa, dịch vụ

Tại tờ trình, Chính phủ cho biết pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động livestream bán hàng như một hoạt động quảng cáo đi kèm với bán hàng, mà chưa có quy định riêng về các chủ thể tham gia livestream, các thông tin tối thiểu phải cung cấp cho người xem, trình độ chuyên môn của người thực hiện livestream, hay nghĩa vụ nộp thuế và các vấn đề về kiểm soát thông tin...

Thực tế, nhiều vụ việc như các phiên livestream bán hàng nhiều tỷ đồng nhưng Nhà nước không thu được thuế, hay hoa hậu livestream bán kẹo rau củ, thổi phồng chức năng sản phẩm, ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua hàng và sức khỏe của người tiêu dùng.

Trong khi đó, nhiều nền tảng TMĐT cũng chưa định danh và xác thực điện tử đối với người bán, do đó khó kiểm soát chính xác thông tin về người bán, đặc biệt là với người bán ở nước ngoài hoặc không tuân thủ quy định pháp luật.

Hệ quả là các cơ quan chức năng khó truy vết kho hàng hoặc đối tượng bán hàng khi có vi phạm; rủi ro về gian lận, trốn thuế; người tiêu dùng khó xác minh độ tin cậy của người bán trên các sàn TMĐT... Chưa kể, hoạt động TMĐT xuyên biên giới tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu, rủi ro về hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận giao dịch, bảo vệ sản xuất trong nước...

Vì vậy, tại dự thảo Luật TMĐT, Chính phủ đề xuất các nhóm trách nhiệm chung của các chủ thể tham gia hoạt động TMĐT gồm minh bạch thông tin, báo cáo trực tuyến định kỳ, kiểm soát thông tin vi phạm pháp luật và lưu trữ thông tin giao dịch.

Cụ thể, nền tảng TMĐT phải bảo đảm công khai và minh bạch các nội dung bao gồm: Thông tin về chủ sở hữu; thông tin về người bán (đây là điểm mới so với quy định hiện hành, yêu cầu hiển thị rõ thông tin người bán); thông tin về hàng hóa, dịch vụ; cùng các điều kiện hoạt động cơ bản trên nền tảng.

Đồng thời, nền tảng phải thực hiện báo cáo trực tuyến định kỳ thông qua nền tảng quản lý hoạt động TMĐT hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Các nền tảng số lớn phải thực hiện báo cáo trực tuyến về kết quả gỡ bỏ theo thời gian thực thông qua nền tảng quản lý hoạt động TMĐT.

Nền tảng cũng phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin về hàng hóa, dịch vụ do người bán khởi tạo trước khi cho phép hiển thị để phòng chống mua bán hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; cùng với đó là biện pháp kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ và xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật.

Ngoài ra nền tảng phải lưu trữ và bảo đảm khả năng truy cập thông tin, dữ liệu về hàng hóa, dịch vụ đã đăng tải trên nền tảng trong thời gian ít nhất một năm kể từ thời điểm đăng tải.

Dự án Luật TMĐT cũng quy định rõ trách nhiệm của chủ quản nền tảng trong hoạt động livestream bán hàng. Trong đó, chủ nền tảng phải xác thực danh tính người livestream theo pháp luật về định danh và xác thực điện tử; công khai và thực hiện cơ chế, biện pháp kiểm soát theo thời gian thực nội dung bán hàng livestream.

Nền tảng phải thực hiện biện pháp ngăn chặn, dừng phát trực tuyến theo thời gian thực, gỡ bỏ thông tin hiển thị, đường dẫn liên kết khi phát hiện nội dung livestream bán hàng vi phạm pháp luật hoặc có ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục; hoặc bán hàng hóa cấm lưu thông và hàng hóa đang bị tạm dừng lưu thông trên thị trường, hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo.

Dự án Luật TMĐT quy định người bán phải cung cấp cho người livestream các tài liệu pháp lý chứng minh đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh; điều kiện về chất lượng sản phẩm...

Về phía người livestream bán hàng, dự án Luật TMĐT quy định những người này không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

Đối với hoạt động tiếp thị liên kết, dự thảo quy định tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết phải định danh người tiếp thị liên kết; có cơ chế theo dõi, giám sát hoạt động của người tiếp thị liên kết; ngăn chặn, gỡ bỏ các liên kết cho hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật...

Theo dự luật, người tiếp thị liên kết không cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ...

Cần quy định rõ ràng hơn các khía cạnh của hoạt động livestream bán hàng

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về trách nhiệm chủ quản các loại hình nền tảng thương mại điện tử theo hướng bảo đảm tính hợp lý, khả thi, phù hợp với đặc trưng của từng loại hình nền tảng TMĐT, mức độ tham gia của nền tảng vào quá trình giao kết hợp đồng được thực hiện trên nền tảng.

Với mạng xã hội có hoạt động TMĐT, Ủy ban đề nghị rà soát, làm rõ phạm vi trách nhiệm của chủ quản được xác định trên cơ sở có chức năng đặt hàng trực tuyến, livestream bán hàng gắn với đặt hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến trên nền tảng.

Hoặc đối với nền tảng mạng xã hội có tính năng hỗ trợ dịch vụ thanh toán, dịch vụ logistics (bao gồm cả hình thức hỗ trợ tích hợp với chức năng liên lạc trực tuyến) trên nền tảng, Ủy ban đề nghị cần xây dựng quy định với mức độ phù hợp.

Về hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ ràng hơn về những khía cạnh của hoạt động này được điều chỉnh riêng bởi Luật TMĐT, phân định với những nội dung mang tính chất chung được điều chỉnh bởi Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Quảng cáo, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan thẩm tra đề nghị hoàn thiện quy định theo nguyên tắc bảo đảm mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ nền sản xuất trong nước trên cơ sở tuân thủ các cam kết quốc tế, tạo lập môi trường cạnh tranh, bình đẳng, hài hòa về lợi ích giữa các chủ thể.

Tác giả: Thảo Liên

Nguồn tin: znews.vn