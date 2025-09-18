Bắt quả tang đôi nam nữ đang livestream tổ chức đánh bạc trên TikTok

Theo đó, vào hồi 13h15 ngày 16/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an xã Mỹ Đức Tây kiểm tra số nhà 65, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Thị Bạch Tuyết (34 tuổi) và Lê Hoàng Vũ (38 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Đức Tây) đang livestream trên tài khoản TikTok "Tuyết tỷ 1402" để tổ chức cho các tài khoản khác cá cược tài xỉu, tiền thắng thua được thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Đối tượng Ngô Thị Bạch Tuyết và Lê Hoàng Vũ (ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp)

Cùng thời điểm trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng phối hợp Công an phường Mỹ Ngãi tiến hành mời làm việc đối tượng Trần Văn Hiếu (24 tuổi, ngụ khóm 4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp) do có liên quan đến hành vi gá bạc cho Tuyết..

Đối tượng Trần Văn Hiếu (ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp).

Hiện tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với Công an xã Mỹ Đức Tây và Công an phường Mỹ Ngãi lập biên bản vụ việc và làm việc với các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn