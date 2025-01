Triều Tiên phóng nhiều tên lửa về vùng biển phía đông

Người dân theo dõi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại một nhà ga ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 14-1 - Ảnh: AFP

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok nhấn mạnh nước này sẵn sàng thực hiện các biện pháp đáp trả cứng rắn trước hành động khiêu khích từ Triều Tiên, theo Hãng tin Reuters.

Bên cạnh đó ông Choi lên án vụ phóng tên lửa này của Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện vụ phóng vào lúc 9h30 ngày 13-1 (giờ địa phương) từ khu vực Ganggye, tỉnh Jagang của Triều Tiên.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ phóng này như một hành động khiêu khích rõ ràng, đe dọa nghiêm trọng nền hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên", JCS cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên cơ quan này không nêu rõ số lượng tên lửa được phóng và cho hay đang tiến hành phân tích vụ việc.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai mà Triều Tiên tiến hành trong năm 2025, sau vụ thử thành công tên lửa đạn đạo vượt âm đầu tháng này.

Trước đó Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung (IRBM) mới vào ngày 6-1, đồng thời cam kết sẽ đẩy nhanh các năng lực hạt nhân và tên lửa của nước này.

Tên lửa mới được phóng ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng và bay khoảng 1.500km với tốc độ gấp 12 lần tốc độ âm thanh và đạt độ cao tối đa gần 100km trước khi rơi chính xác xuống mục tiêu ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên.

Ông Kim ca ngợi tên lửa siêu vượt âm này là vũ khí mạnh giúp đối phó các mối đe dọa an ninh do những thế lực thù địch gây ra và môi trường an ninh khu vực đang thay đổi.

"Hệ thống tên lửa siêu vượt âm này chắc chắn sẽ ngăn chặn bất kỳ đối thủ nào ở khu vực Thái Bình Dương có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của chúng ta", ông Kim cho biết trong bình luận được KCNA đăng lại.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ