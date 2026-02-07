Triệt phá đường dây sản xuất gạo giả nhãn hiệu số lượng lớn tại Hà Tĩnh

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 2,75 tấn gạo được đóng gói trong 275 bao bì giả in đầy đủ thông tin nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý nơi sản xuất của Công ty TNHH Cỏ May có địa chỉ tại số 186, Quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng chức năng thu giữ 2,75 tấn gạo, được đóng gói trong 275 bao bì giả, in thông tin nhãn hiệu “Cỏ May – Chất lượng thay lời nói”. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Qua quá trình đấu tranh ban đầu, đối tượng Phạm Văn Hùng khai nhận đã mua loại gạo Sóc dẻo giá rẻ có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, sau đó sử dụng bao bì giả mạo nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” để đóng gói và bán cho Trần Kim Thơ, sinh năm 1972, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh với mức giá 13 triệu đồng/tấn nhằm thu lợi bất chính.

Trước thời điểm bị phát hiện, Hùng đã bán cho Trần Kim Thơ 2 tấn gạo giả cùng nhãn hiệu nêu trên, nâng tổng khối lượng gạo giả Hùng đã bán cho Thơ lên mức 4,78 tấn. Toàn bộ số hàng hoá này đã bị cơ quan điều tra thu giữ với trị giá xác định khoảng 90 triệu đồng, đồng thời cơ quan chức năng cũng làm rõ việc Hùng còn bán số lượng lớn gạo giả nhãn hiệu khác cho nhiều người dân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Lực lượng Công an làm việc với Phạm Văn Hùng. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 5/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực” theo quy định tại Khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: VOV.VN