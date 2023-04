Triệt phá đường dây ma túy lớn ở Quảng Bình, thu giữ hơn 14.000 viên ma túy

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình ngày 29/4 cho biết, Công an huyện Tuyên Hoá, Công an huyện Minh Hoá vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phá vỡ đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Thu giữ hơn 14.000 viên nén ma tuý, tạm giữ 4 người liên quan.

Bốn người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hoá), Trần Đăng Hoàng (21 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa), Phan Văn Dương (33 tuổi, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Mai Văn Minh (31 tuổi, trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Đăng Hoàng. (Ảnh: CA Quảng Bình)

Hồi 12h, ngày 23/4, tại thôn Kim Tân, xã Kim Hóa, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Đăng Hoàng khi đang vận chuyển hai gói nilon chứa chất bột màu trắng, 13.796 viên nén hình tròn màu hồng, 140 viên nén hình tròn màu xanh.

Tại công an, Sơn và Hoàng khai nhận số viên nén và hai gói nilon chứa chất bột đều là ma túy và vận chuyển giúp cho Mai Văn Minh.

Trong quá trình vận chuyển từ huyện Minh Hóa về xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa) Minh có gọi điện và chỉ đạo Sơn giao cho Phan Văn Dương một gói nilon màu xanh chứa ma túy.

Tang vật vụ án. (Ảnh: CA Quảng Bình)

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dương, công an phát hiện 198 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược. Dương khai nhận đây là ma túy do Minh bán lại, được Nguyễn Ngọc Sơn giao.

Công an sau đó cũng khám xét khẩn cấp chỗ ở, ô tô mang BKS 73A-291.45 của Mai Văn Minh và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Công an tỉnh Quảng Bình đang mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: Cẩm Sơn

Nguồn tin: Báo VTC News