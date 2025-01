Triệt phá đường dây lừa đảo, thu lợi hàng ngàn tỉ đồng

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa gửi thư khen ngợi và biểu dương đến Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Theo nội dung thư khen, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo từ tháng 8-2024 đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng lôi kéo người dân thực hiện yêu cầu do các đối tượng đặt ra để nhận tiền. Sau đó, dùng các thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, thu lợi hàng ngàn tỉ đồng; bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng, thu giữ 63 điện thoại di động, 45 máy tính, 41 xe máy, 180GB dữ liệu cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác của vụ án.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức và thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa công an địa phương với đơn vị nghiệp vụ của Bộ. Đồng thời, góp phần tạo chuyển biến tích cực đối với tình hình an ninh, trật tự trong toàn quốc, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của 2 đơn vị. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động