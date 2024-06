Triệt phá đường dây làm giả 4 triệu cuốn sách giáo khoa

Công an triệt phá đường dây làm giả SGK.

Ngày 21/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh đến chúc mừng, thưởng nóng lực lượng Công an TP Đà Nẵng vì triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa (SGK) số lượng lớn tại TP Đà Nẵng và TPHCM.

Tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Kim Trung – Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 14/6, đơn vị phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố triệt xóa đường dây chuyên sản xuất, buôn bán SGK giả quy mô lớn tại TP Đà Nẵng.

Đường dây này do Lê Duy Quang (42 tuổi) và Nguyễn Văn Ánh (44 tuổi, cùng trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Máy móc phục vụ cho việc làm giả SGK.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm 3 người tại TPHCM gồm: Nguyễn Trung Luật (43 tuổi, trú quận 12); Phạm Ngọc Quang (47 tuổi, trú quận Gò Vấp) và Phạm Thạch Kim Điền (39 tuổi, trú quận Bình Tân).

Tang vật thu giữ gồm 1 triệu con tem, 600.000 cuốn sách giả thành phẩm và bán thành phẩm, trị giá khoảng 12 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện dùng để in ấn như: máy in, máy cắt, máy đóng kim, bản kẽm, giấy in...

Thống kê ban đầu, trong 2 năm nhóm này đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 4 triệu cuốn SGK.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự nhóm người này để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Trung Chinh (áo trắng) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao thưởng cho ban chuyên án.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã biểu dương và thưởng nóng số tiền 100 triệu đồng cho thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng khẳng định việc triệt xóa đường dây đã góp phần ngăn chặn hệ lụy xã hội, đồng thời góp phần răn đe các đối tượng sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái trên địa bàn toàn quốc.

Tác giả: Hoàng Vinh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn