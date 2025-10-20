Vụ thực phẩm ôi thiu vào trường ở Hà Nội, phụ huynh cho con nghỉ học

Một số phụ huynh trường Tiểu học Cự Khê mang cơm đến trường cho con. Ảnh: PHCC.

Liên quan đến vụ việc thực phẩm có mùi ôi, thiu được đưa vào bữa ăn bán trú trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), ngày 20/10, nhiều phụ huynh của trường cho biết đã đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối phương án xử lý của nhà trường.

Cụ thể, chị T.N. (phụ huynh có con học lớp 3 tại trường Tiểu học Cự Khê) cho biết sáng nay, nhà trường đã dừng công tác ăn bán trú. Hai phương án được trường đưa ra gồm phụ huynh có thể chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con mang đến trường và cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhà trường sẽ bố trí giáo viên chăm sóc, giám sát học sinh ăn và nghỉ trưa tại trường; hoặc phụ huynh đón con về ăn trưa và nghỉ ngơi từ 10h30, sau đó đưa trở lại trường lúc 13h30 để học buổi chiều.

Tuy nhiên, không đồng ý với phương án này, chị N. cho biết sáng nay, chị cùng nhiều phụ huynh khác đã cho con nghỉ học. Theo chị, nếu đón con về, gia đình chị không thể sắp xếp đưa đón con 4 lần/ngày.

Với phương án mang cơm đi học, chị lo ngại cơm để từ sáng đến trưa mà không bảo quản lạnh sẽ bị ôi thiu, ảnh hưởng đến sức khỏe của chị.

"Hiện tại, nhà trường chưa có kế hoạch ngày nào sẽ tổ chức ăn bán trú lại. Vì vậy, phụ huynh cũng bức xúc, đồng loạt kêu gọi cho con em nghỉ học, gây sức ép cho nhà trường vì thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm", chị N. nói.

Không riêng chị N., một phụ huynh có con học lớp 1 cho hay sáng nay, lớp có gần 60 học sinh nhưng chỉ khoảng 20 học sinh đi học.

Trước phản ánh trên, sáng 20/10, Tri Thức - Znews đã liên hệ tới bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cự Khê. Song, bà Nam chưa sẵn sàng phản hồi thông tin với lý do "đang giải quyết công việc, sẽ liên hệ lại sau".

Trong khi đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Anh Đào (Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh) cho biết đã nắm được thông tin một số phụ huynh trường Tiểu học Cự Khê cho con học sinh nghỉ học sáng 20/10. Hiện tại, chính quyền đang yêu cầu trường Tiểu học Cự Khê báo cáo số lượng cụ thể.

Liên quan đến vụ việc thực phẩm có mùi ôi, thiu được đưa vào trường, bà Đào thông tin hiện tại, nhà trường đã thống nhất chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty Nhật Anh.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới cho học sinh sẽ được thực hiện theo quy trình đấu thầu dưới sự chỉ đạo và giám sát của UBND xã Bình Minh.

Cụ thể, nhà trường cần hoàn thiện thủ tục chấm dứt hợp đồng kinh tế với đơn vị cũ. Việc triển khai hợp đồng với đơn vị mới phải tuân theo thủ tục đấu thầu. Đơn vị mới khi được chọn còn phải hoàn thiện lại cơ sở vật chất theo đúng quy định của Chi cục An toàn Thực phẩm của thành phố. Phòng Văn hóa Xã hội sẽ phối hợp với chi cục để thẩm định lại trước khi nhà trường đưa vào hoạt động.

"Thời gian để hoàn thiện các thủ tục và thẩm định cơ sở vật chất này dự kiến thực hiện trong khoảng 15 ngày. Không thể nói thay là thay ngay một đơn vị khác, mà cần phải thực hiện theo quy định pháp luật", bà Đào thông tin.

Trong thời gian chờ hoàn thiện quy trình đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới, trường tạm thời điều chỉnh phương án tổ chức ăn bán trú cho học sinh như nêu trên.

Trước sự việc các phụ huynh cho con nghỉ học, bà Đào cho biết chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà trường thông báo lại các phương án điều chỉnh trong thời gian chờ, đồng thời thông tin cụ thể thời gian dự kiến triển khai đơn vị mới để phụ huynh nắm rõ.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đã thông tin, ngày 15/10, phụ huynh trường Tiểu học Cự Khê phản ánh chất lượng thực phẩm cho bữa ăn bán trú không đảm bảo. Cụ thể, nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ được đưa đến trường học để chế biến bữa trưa cho học sinh đã bị bốc mùi, chảy nước.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Bình Minh đã làm việc với trường tiểu học Cự Khê, Công ty Nhật Anh và đại diện phụ huynh.

UBND xã cũng thành lập Đoàn liên ngành, phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố kiểm tra chất lượng bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Cự Khê. Kết quả cho thấy đã phát hiện ra nhiều vi phạm trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Cự Khê.

Liên quan đến vụ việc này, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã chỉ đạo UBND xã Bình Minh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn