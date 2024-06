Trẻ mầm non bầm tím lưng 'do bị bạn đấm 20 cái'

Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng xác định trường hợp trẻ mầm non lớp 5 tuổi của Trường mầm non An Dương bị bầm tím lưng do trước đó bị bạn học đấm 20 lần vào vùng lưng - Ảnh: T.THẮNG