Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc và 250 triệu đồng học bổng, quỹ khuyến học tại Nghệ An

Tham dự sự kiện chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" tại Nghệ An có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", cùng phu nhân; ông, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Nam Đàn và các học sinh, sinh viên được nhận học bổng.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", trao lá cờ Tổ quốc cho ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại sự kiện, TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết biển, đảo và biên giới là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ nói chung, biển, đảo và biên giới nói riêng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; trong đó, có vai trò của người làm báo.

Nhiều năm qua, cả nước luôn có nhiều hoạt động thiết thực hướng về các vùng biển, đảo, biên giới. Trong các hoạt động đó, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động là một chương trình có ý tưởng sáng tạo, có quy mô và ý nghĩa to lớn, tạo được tiếng vang lớn trên toàn quốc.

Vào tháng 6-2019, nhân Tuần lễ Biển Đảo Việt Nam tại tỉnh Bạc Liêu, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Đúng ngày hôm nay 1-6-2023, chương trình tròn 4 năm triển khai, thực hiện. "Thật vinh hạnh được về quê Bác trao tặng những lá cờ Tổ quốc thiêng liêng và những món quà ý nghĩa cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây" - Tổng Biên tập Tô Đình Tuân xúc động.

Đến nay, sau hành trình tròn 4 năm thực hiện, Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.787.620 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào các tỉnh, thành toàn quốc, trong đó đã trao và ký kết trao 1.150.370 lá cờ trong chương trình "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân 28/28 tỉnh, thành phố có biển; 325.550 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" đến 24 tỉnh có biên giới trên bộ và 311.700 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" để xây dựng đường cờ đến các Di tích lịch sử-văn hóa tại 33 tỉnh, thành trên toàn quốc.

"Hy vọng sau đợt trao cờ này, sẽ xây dựng đường cờ Tổ quốc trên quê hương Bác Hồ"- Tổng Biên tập Báo Người Lao Động bày tỏ.

Your browser does not support the video tag.

Trao 10.000 lá cờ Tổ quốc và 250 triệu đồng học bổng, quỹ khuyến học tại tỉnh Nghệ An

Theo Tổng Biên tập Tô Đình Tuân, Nghệ An là vùng đất "địa linh sinh nhân kiệt", là tỉnh có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời. Đặc biệt, ngay tại huyện Nam Đàn có khu Di tích Kim Liên gắn với bao kỷ niệm thiêng liêng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Bác Hồ kính yêu của chúng ta - đã sinh thành.

TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu.

Hôm nay 1-6, tại vùng đất thiêng liêng này, tiếp tục thực hiện Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", Báo Người Lao Động phối hợp cùng với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao 5.000 lá cờ Tổ quốc thuộc Hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" và 5.000 lá cờ Tổ quốc trong Hợp phần "Đường cờ Tổ quốc".

Và ngày 4-6 tới đây, tại thị xã Cửa Lò, nhân Lễ khai mạc Tuần lễ Biển Đảo Việt Nam 2023 do Bộ Tài nguyên - Môi trường tổ chức, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" sẽ tiếp tục tặng các ngư dân tỉnh Nghệ An 10.000 lá cờ từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Nam Đàn

"Như vậy, chương trình "Tự hào Cờ Tổ quốc" đã trao tặng tỉnh Nghệ An 45.000 lá cờ Tổ quốc. Nghệ An là một trong những tỉnh được nhận số cờ từ chương trình nhiều nhất cả nước" - ông Tô Đình Tuân nói.

Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao bảng tượng trưng 150 triệu đồng cho ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An, với sự chứng kiến của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Nhân dịp này, chương trình "Học bổng hỗ trợ Học sinh - Sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình sáng lập cách đây gần 20 năm, hiện giao cho Báo Người Lao Động quản lý, cũng tặng 100 suất học bổng hỗ trợ (trị giá 1 triệu đồng /suất) cho các em học sinh nghèo hiếu học của huyện Nam Đàn; trao tặng 150 triệu đồng cho Hội khuyến học của tỉnh Nghệ An.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng 100 triệu đồng cho ông Vương Hồng Thái, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Nam Đàn.

"Chương trình hi vọng với những phần quà nhỏ này sẽ giúp các em học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực trên hành trình học tập của mình để trở thành công dân có ích cho xã hội, gia đình và bản thân mình sau này" - ông Tô Đình Tuân bày tỏ.

Ông Vương Hồng Thái, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Nam Đàn, phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo huyện Nam Đàn, ông Vương Hồng Thái, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Nam Đàn, cảm ơn sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của ông Trương Hòa Bình, của Báo Người Lao Động và các nhà tài trợ, đã trao tặng những món quà quý báu, thực sự có ý nghĩa sâu sắc trong việc khích lệ, động viên nhân dân và học sinh huyện Nam Đàn cũng như trong tỉnh Nghệ An, giúp giảm bớt khó khăn cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" là chương trình rất thiết thực, ý nghĩa hết sức đặc biệt, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc cho đồng bào và nhân dân huyện Nam Đàn nói riêng và trong cả tỉnh Nghệ An, nhất là đối với các tầng lớp thanh, thiếu niên" - ông Thái bày tỏ.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Nam Đàn

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Nam Đàn

Phu nhân của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao học bổng cho học sinh nghèo của huyện Nam Đàn

Ông Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Báo Người Lao động dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh Trong chuyến công tác, ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng phu nhân; đoàn công tác của Báo Người Lao Động, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, nguyện hứa tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, xây dựng đơn vị, địa phương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tác giả: Văn Duẩn - Hữu Hưng - Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động