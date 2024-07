Tranh chấp đất đai, con trai châm lửa thiêu mẹ ở đồn cảnh sát

Your browser does not support the video tag.

Theo NDTV, vụ việc diễn ra vào khoảng 2 giờ chiều tại đồn cảnh sát Khair ở Aligarh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Đoạn phim giám sát ghi lại cho thấy, khi cảnh sát cố gắng giật chiếc bật lửa khỏi tay người phụ nữ, nó rơi xuống đất và người con trai đang cầm điện thoại đã châm lửa đốt mẹ mình.

Một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên khiến mọi người phải lùi lại. Người con trai ngã xuống đất, tuy nhiên anh ta nhanh chóng đứng dậy và dùng điện thoại ghi lại sự việc

Nam thanh niên thiêu sống mẹ vì tranh chấp đất đai

"Người con trai đã thiêu mẹ tại đồn cảnh sát. Có một cuộc tranh chấp đất đai liên quan đến gia đình. Người phụ nữ đã nộp đơn kiện. Hôm nay, hai bên đã đến đồn cảnh sát để tìm giải pháp. Nhưng các bên đã không đạt được sự đồng thuận. Ngay sau khi người phụ nữ ra ngoài, con trai bà đã châm lửa. Vụ việc đã được camera ghi lại", cảnh sát trưởng Sanjiv Suman cho biết.

"Khi cảnh sát can thiệp, người con trai đã thiêu mẹ. Cảnh sát cũng bị bỏng khi cố gắng dập lửa", cảnh sát cho biết thêm..

Người phụ nữ đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Gaurav, 22 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ.

Gia đình đã xem được đoạn clip, cảnh sát cho biết.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn