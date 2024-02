Trang trí cây nêu ngày Tết khiến đường ở TX.Thái Hòa đẹp lung linh

Your browser does not support the video tag.

Cây nêu thường được dựng vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, sau khi cúng tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Dân gian quan niệm rằng, khi những vì thần bảo hộ gia đình đi vắng thì cây nêu được dựng lên để xua đuổi ma quỷ, trừ tà dữ, bảo vệ bình an cho gia đình.

Tuyến đường 19/5, TX.Thái Hòa rực rỡ nhờ trang trí bằng câu nêu ngày Tết

Cây nêu được làm bằng tre, luồng, trang trí bằng bóng nháy, đèn lồng.

Hiện nay, có dịch vụ dựng cây nêu ngày Tết đáp ứng nhu cầu trang trí của người dân.

Tối cận Tết ít người tham gia giao thông khiến con đường trở nên rộng và đẹp hơn.

Nhiều gia đình treo đèn lồng trước của nhà để đón năm mới.

Cờ tổ quốc được người dân TX.Thái Hòa treo tại vị trí trang trọng trước cửa nhà.

Cây cảnh trên vỉa hè được khoác áo mới sặc sỡ vào ban đêm.

Các tuyến phố được trang trí sáng rực như ban ngày

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn