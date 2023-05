Trấn Thành, Trường Giang, Ngọc Châu… bị buộc thôi học vì mê nghệ thuật?

Do hoàn cảnh khó khăn, Trường Giang từng thi vào Trường cao đẳng Sư phạm Đồng Nai nhưng không đậu vì theo anh do không có nhiều thời gian ôn bài thi. Sau này, Trường Giang theo học lớp diễn viên nhưng bị thầy chủ nhiệm yêu cầu nghỉ học do không có tố chất