Trả lời từ khoá trong tích tắc, nam sinh Gia Lai ẵm vòng nguyệt quế Olympia

Cuộc thi tháng 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra chiều nay (31/3) chứng kiến màn so tài kịch tính của 4 thí sinh: Huỳnh Trần Duy Bảo Anh (THPT An Phước - Ninh Thuận), Lê Phạm Minh Toàn (TH, THCS & THPT Lê Thánh Tông - TP.HCM), Nguyễn Quốc Nhật Minh (THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai) và Lê Trà My (THPT Sóc Sơn - Hà Nội).

Vị trí đứng của 4 thí sinh (từ trái qua phải) lần lượt Bảo Anh, Minh Toàn, Nhật Minh, Trà My.

Bước vào vòng thi đầu tiên - Khởi động, 4 thí sinh nhanh chóng nhập cuộc với các câu hỏi ở hai vòng thi cá nhân và vòng thi chung. Kết thúc vòng thi đầu tiên, nữ thí sinh đến từ Hà Nội - Lê Trà My tạm thời dẫn đầu với 55 điểm. Tiếp đến là Nhật Minh, Minh Toàn cùng giành được 40 điểm, tạm đứng cuối Bảo Anh với 35 điểm.

Đến với vòng Vượt chướng ngại vật, chương trình đưa ra thử thách cho bốn nhà leo núi phải giải ô chữ gồm 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn với câu hỏi: "Đoạn hát sau nằm trong ca khúc nào: Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương".

Dù câu hỏi khá đơn giản nhưng duy nhất thí sinh Bảo Anh đưa ra đáp án đúng "Tự nguyện".

Ngay sau khi góc hình ảnh đầu tiên được lật mở, cả 4 thí sinh đều ấn chuông giành quyền trả lời ô chữ vượt chướng ngại vật.

Là người ấn chuông nhanh nhất và đưa ra đáp án chính xác "Hiến máu", Nhật Minh vươn lên đứng đầu với 100 điểm. Theo sau, Trà My có 55 điểm, Bảo Anh và Minh Toàn cùng có số điểm 40.

Các từ khoá hàng ngang vòng thi Vượt chướng ngại vật.

Vòng Tăng tốc đánh dấu sự tăng vọt trong điểm số của các thí sinh. Minh Toàn và Trà My lần lượt là thí sinh duy nhất có câu trả lời đúng ở câu hỏi 1 và 2.

Ở câu hỏi thứ ba, Bảo Anh vươn lên với việc đưa ra đáp án chính xác chỉ sau 0.37 giây. Điều này khiến khoảng cách điểm số giữa 4 thí sinh dần được thu hẹp.

Đến câu hỏi cuối cùng, Bảo Anh và Nhật Minh cùng có câu trả lời chính xác. Và với 30 điểm có được từ câu hỏi thứ tư, Nhật Minh tiếp tục củng cố vị trí đầu đoàn leo núi với điểm số 150.

Bước vào phần thi quyết định - Về đích, thí sinh lựa chọn câu hỏi đầu tiên là Nhật Minh với 3 câu 20 - 20 - 20 điểm. Nam sinh trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai chỉ trả lời đúng câu hỏi cuối cùng bằng tiếng Anh. Nhật Minh về chỗ với 190 điểm.

Là thí sinh thứ 2 bước vào vòng thi, Trà My cũng lựa chọn bộ câu hỏi 3 câu 20 - 20 - 20 điểm nhưng không giành được điểm ở hai câu hỏi đầu. Ở câu hỏi thứ ba, nữ sinh THPT Sóc Sơn, Hà Nội lựa chọn Ngôi sao hy vọng và xuất sắc trả lời chính xác, nâng tổng số điểm lên 145.

Thi ở vị trí thứ 3, Bảo Anh quyết định chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Câu hỏi 30 điểm cuối cùng với yêu cầu vận dụng lý thuyết vào thực tế liên quan đến môn Vật lý. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian suy nghĩ và 60 giây thực hành, Bảo Anh vẫn chưa thể trả lời đúng câu hỏi đến từ thầy Mai Văn Túc.

Câu hỏi thực hành trong phần thi Về đích của Bảo Anh.

Về đích cuối cùng, Minh Toàn quyết định chơi tất tay với gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm. Nam sinh đến từ TP.HCM xuất sắc giành được 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên và 60 điểm với việc sử dụng Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi Toán học cuối cùng. Màn lội ngược dòng bất ngờ này giúp Minh Toàn vươn lên vị trí thứ 2 đoàn đua với 170 điểm.

Chung cuộc, kết thúc 4 phần thi, Nhật Minh giành được vòng nguyệt quế với 190 điểm. Với chiến thắng này, Nhật Minh chính thức trở thành thí sinh tiếp theo tranh tài tại cuộc thi Quý II. Minh Toàn với 170 điểm cũng sẽ góp mặt tại vòng thi Quý với tư cách người về Nhì có số điểm cao nhất.

Tiếp đến là Trà My giành được 145 điểm về vị trí thứ ba, xếp cuối trong đoàn đua tháng 3 là Bảo Anh với 110 điểm.

Nhật Minh giành vòng nguyệt quế.

Nói về cảm xúc sau trở thành nhà vô địch, Nhật Minh không giấu được niềm hạnh phúc, song thí sinh đến từ Gia Lai cũng bày tỏ sự quyết tâm, cố gắng hết sức mình để giành được cầu truyền hình trong cuộc thi Quý II sắp tới.

Tác giả: HÀ CƯỜNG

Nguồn tin: vtcnews.vn