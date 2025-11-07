Trả lại 200 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Ngày 7/11, chị Ngô Thị Lan (trú tại Thạch Thất, Hà Nội) đã vào Nghệ An để làm thủ tục, xác nhận chứng thực và nhận lại 200 triệu đồng mà chị đã chuyển nhầm vào tài khoản của anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1971, trú tại phường Cửa Lò, Nghệ An).

Vợ chồng anh Nguyễn Anh Tuấn và chị Trương Thị Loan vừa trả lại số tiền 200 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, vào ngày 31/10, anh Tuấn vừa mở tài khoản mới tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Không lâu sau, anh bất ngờ nhận được thông báo số dư trong tài khoản tăng thêm 200 triệu đồng.

“Ban đầu tôi nghĩ đó là lừa đảo, nên rất cảnh giác, không dám thực hiện bất kỳ giao dịch nào”, anh Tuấn kể. Tuy nhiên, đến buổi chiều cùng ngày, anh nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ thông báo đã chuyển nhầm số tiền lớn này và mong được hoàn trả.

Vì thận trọng, anh Tuấn liên hệ ngay với cán bộ ngân hàng để xác minh thông tin. Sau khi được hướng dẫn, anh và vợ thống nhất chỉ hoàn tiền khi có đầy đủ giấy tờ và xác nhận của ngân hàng bên chuyển.

“Người khác chuyển nhầm cũng như mình thôi. Mình nhận nhầm thì phải tìm cách trả lại cho đúng người. Vợ chồng tôi chỉ muốn làm rõ ràng, có chứng thực để cả hai bên yên tâm”, anh Tuấn chia sẻ.

Sau khi thống nhất, anh Tuấn hẹn chị Lan vào Nghệ An để trực tiếp làm việc và nhận lại tiền. Trong ngày 7/11, tại ngân hàng, 2 bên đã hoàn tất thủ tục, ký biên bản giao nhận và bàn giao toàn bộ 200 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Nhận lại tài sản, chị Ngô Thị Lan xúc động nói: “Tôi thật sự biết ơn anh Tuấn và ngân hàng đã hỗ trợ. Trong thời buổi mà những vụ chiếm đoạt tiền chuyển nhầm không hiếm, việc anh chủ động tìm và hoàn trả khiến tôi vô cùng trân trọng”.

Câu chuyện tưởng như nhỏ nhưng đã lan tỏa thông điệp về lòng trung thực, sự tử tế và cách con người đối xử với nhau trong đời sống hiện đại. Giữa vô vàn những thông tin tiêu cực, hành động đẹp của anh Nguyễn Anh Tuấn là minh chứng rằng sự lương thiện vẫn luôn hiện hữu quanh ta, chỉ cần mỗi người chọn “làm đúng” trong những phút giây tưởng chừng rất nhỏ.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn