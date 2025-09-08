Tottenham duyệt chi trăm triệu bảng cho bom tấn đắt nhất lịch sử

Rogers được Tottenham săn đón.

Theo TeamTalk, Spurs sẵn sàng chi tới 100 triệu bảng để thuyết phục Aston Villa nhả người, qua đó biến Rogers thành bản hợp đồng đắt nhất lịch sử CLB Bắc London.

Morgan Rogers trải qua giai đoạn bùng nổ trong sự nghiệp. Chỉ trong mùa giải trước, anh ghi dấu ấn với hơn 20 bàn thắng và kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ trẻ có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Ngoại hạng Anh. Phong độ ấn tượng giúp ngôi sao 23 tuổi giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất từ PFA.

Tottenham rất cần một nhân tố có khả năng tạo khác biệt ở hàng công. Dưới thời HLV Thomas Frank, đội bóng đặt mục tiêu xây dựng lại sức mạnh tấn công và Rogers được xem là mảnh ghép hoàn hảo. Với tốc độ, khả năng rê dắt và dứt điểm đa dạng, cầu thủ này có thể ngay lập tức mang lại sự bùng nổ mà "Gà trống" đang thiếu.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở phía Aston Villa. Đội bóng thành Birmingham coi Rogers là hạt nhân của dự án dài hạn và nhanh chóng trói chân anh bằng bản hợp đồng kéo dài tới năm 2030. Tuy nhiên, một lời đề nghị “không thể từ chối” vẫn có thể khiến đội chủ sân Villa Park nghĩ lại.

Dẫu vậy, áp lực từ Tottenham cùng sức hút của một bản hợp đồng kỷ lục vẫn có thể tạo ra bước ngoặt. Những cựu danh thủ như Gary Lineker cũng đã lên tiếng ca ngợi Rogers và cho rằng anh sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Spurs trong hành trình tìm lại vị thế ở Ngoại hạng Anh.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn