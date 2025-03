Tổng thống Trump ký sắc lệnh chống lại công ty luật từng dính líu tới vụ điều tra ông

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 27/3 (28/3 theo giờ Việt Nam), trang tin Bloomberg và nhiều tờ báo Mỹ loan tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhắm vào công ty luật WilmerHale. Đây là hành động tiếp theo trong chiến dịch của Trump nhằmchống lại các công ty luật có liên quan tới đối thủ chính trị, hoặc các cuộc điều tra nhằm vào ông.

Theo sắc lệnh, Trump đình chỉ quyền tiếp cận an ninh đối với nhân viên của WilmerHale, hạn chế quyền tiếp cận các tòa nhà liên bang và chấm dứt các hợp đồng của chính quyền liên quan đến công ty luật này.

Trước đó, Trump đã ban các sắc lệnh hành pháp tương tự đối với ba công ty luật gồm Jenner and Block, Perkins Coie và Covington & Burling. Ông chỉ hủy bỏ sắc lệnh nhắm vào Paul Weiss sau khi công ty đồng ý bỏ ra 40 triệu USD cho miễn phí cho các dịch vụ pháp lý thực hiện trong nhiệm kỳ của Trump, để hỗ trợ các mục tiêu của chính quyền ông.

WilmerHale thu hút sự quan tâm vì công ty này tuyển dụng cựu Giám đốc Cơ quan điều tra Liên bang (FBI) Robert Mueller, người đã lãnh đạo nhóm điều tra đặc biệt nhằm vào Trump và cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hồi năm 2016. Trước cuộc điều tra đó, Mueller là đối tác của WilmerHale và ông đã gia nhập công ty sau khi cuộc điều tra kết thúc.

Theo một thông tin của Nhà Trắng mô tả về sắc lệnh hành pháp mới, WilmerHale đã "thưởng" cho Mueller và hai đồng nghiệp của ông "bằng cách chào đón họ đến công ty sau khi họ dùng quyền lực của chính quyền liên bang để chỉ đạo một 'cuộc điều tra' chống lại Tổng thống Trump và những người khác".

WilmerHale, tên đầy đủ Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, là một trong những công ty luật danh giá và có ảnh hưởng nhất trên thế giới, với trụ sở chính tại Washington, D.C. và Boston, Mỹ.

Công ty được thành lập từ sự hợp nhất giữa hai công ty luật lớn là Wilmer, Cutler & Pickering và Hale and Dorr vào năm 2004. Trong đó Wilmer, Cutler & Pickering được thành lập vào năm 1962 tại Washington, D.C., nổi tiếng do từng tham gia vào các vụ kiện lớn tại Tòa án Tối cao Mỹ và các vấn đề chính sách công. Hale and Dorr, ra đời năm 1918 tại Boston, được biết đến với vai trò tư vấn pháp lý cho các công ty công nghệ và tài chính hàng đầu, bao gồm cả việc đại diện cho Joseph Welch trong phiên điều trần chống lại Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy vào những năm 1950 – một sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử pháp lý và chính trị Mỹ.

Sự hợp nhất của hai công ty đã tạo ra một tổ chức kết hợp sức mạnh của đôi bên, với mạng lưới toàn cầu hiện diện tại hơn 12 văn phòng ở Mỹ, châu Âu và châu Á, bao gồm London, Bắc Kinh và Frankfurt. Kể từ khi sáp nhập, WilmerHale đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực pháp lý quốc tế, phục vụ hàng loạt khách hàng từ các tập đoàn đa quốc gia, tổ chức tài chính, đến các cơ quan chính phủ và cá nhân nổi bật.

Công ty nổi bật với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ án phức tạp tại Tòa án Tối cao Mỹ, với hơn 100 lần đại diện thành công kể từ khi thành lập. Ngoài ra, WilmerHale còn dẫn đầu trong các vấn đề liên quan đến quy định tài chính, chống độc quyền, an ninh mạng và luật quốc tế. Một số khách hàng tiêu biểu của công ty bao gồm các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Google, và các tổ chức tài chính như Goldman Sachs, cũng như các cơ quan chính phủ Mỹ.

Công ty rất nổi tiếng trong việc tư vấn các giao dịch doanh nghiệp trị giá hàng tỷ USD, chẳng hạn như sáp nhập và mua lại (M&A), và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo. Đội ngũ chuyên gia về sở hữu trí tuệ của WilmerHale thường xuyên xử lý các tranh chấp bằng sáng chế phức tạp, đặc biệt trong các ngành công nghiệp tiên tiến như dược phẩm và viễn thông.

Nguồn tin: vietnamplus.vn