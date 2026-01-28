Phiên tòa xét xử 'tổng tài giơ tay' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị hoãn vì vắng nhân chứng

"Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ tại phiên tòa chiều 27-1 - Ảnh: K.A.

"Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú tại thôn Đông Lai, xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (24 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) cùng bị tạm giam và bị dẫn giải đến phiên tòa chiều 27-1. Cả hai bị Tòa án nhân dân khu vực 3, Hà Nội xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.

Thiên bị cơ quan truy tố cáo buộc đã có hành vi hút thuốc tại quán cà phê ở khu đô thị Times City, sau khi bị nhắc nhở thì giơ tay chỉ đạo Vũ đánh người. Vụ việc xảy ra cách đây 4 tháng, thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận.

Tuy nhiên chiều nay sau phần thủ tục, chủ tọa thông báo hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa do nhân chứng vắng mặt, để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 30-1.

Theo nội dung vụ án, chiều 17-9-2025, tại quán cà phê "Góc quán", địa chỉ ở khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy), Nguyễn Văn Thiên có hành vi hút thuốc nên bị nhân viên (cũng là con của chủ quán) nhắc nhở.

Sau ba lần bị nhắc nhở, Thiên ngồi vắt chân và giơ tay lên cao. Ngay lập tức, Nguyễn Long Vũ đứng dậy đi vào phía trong quầy bar và có hành vi hành hung anh N.M.Đ..

Vũ đã dùng tay tát một lần, đấm một lần vào vùng mặt anh Đ. khiến anh này bị ngã xuống sàn.

Đến khi Thiên tiếp tục giơ tay lên cao hô "thôi, thôi, thôi", Vũ mới dừng lại việc hành hung anh Đ..

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đến đầu tháng 12-2025, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên.

