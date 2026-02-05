Tổng Bí thư và 5 Ủy viên Bộ Chính trị được cử tri tín nhiệm ứng cử Quốc hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Đình phối hợp Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, cử tri được giới thiệu tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tóm tắt tiểu sử 7 người ứng cử đang cư trú trên địa bàn gồm Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác, các ý kiến cử tri thống nhất nhận xét cả 7 người đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín, đã hoàn thành nhiệm vụ trên nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt ở Trung ương.

Cử tri ghi nhận tại nơi cư trú, các ứng cử viên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm công dân, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả biểu quyết cho thấy 100% cử tri tham dự hội nghị tín nhiệm 7 người ứng cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Thay mặt các ứng cử viên, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri và cho biết đây là động lực để tiếp tục rèn luyện phẩm chất, giữ vững bản lĩnh chính trị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, lắng nghe ý kiến nhân dân và tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật.

Trước đó, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã phân bổ 975 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại 34 tỉnh, thành phố, tương đương 1,95 lần số đại biểu dự kiến được bầu. Hội nghị hiệp thương lần hai đã thống nhất danh sách 217 người do các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử.

Theo cơ cấu dự kiến, Quốc hội khóa 16 có 500 đại biểu, gồm 217 đại biểu ở Trung ương và 283 đại biểu ở địa phương. Khối Trung ương gồm đại diện các cơ quan Đảng, cơ quan Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Khối địa phương gồm lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại đoàn đại biểu Quốc hội; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu tôn giáo; Quân đội; Công an; Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Tác giả: Vũ Tuấn

Nguồn tin: vnexpress.net