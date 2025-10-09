Triều Tiên bắn 21 loạt đại bác chào đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Kim Jong Un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm tại Cung Thể thao ở Thủ đô Bình Nhưỡng - Ảnh: TTXVN

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm được Triều Tiên tổ chức trọng thể tại Cung Thể thao Bình Nhưỡng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un.

TTXVN mô tả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước. Hai nhà lãnh đạo sau đó di chuyển đến hàng quan chức và giới thiệu thành phần tham dự lễ đón, sau đó tiến lên bục danh dự.

Đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Trong tiếng quốc thiều, 21 loạt đại bác lần lượt rền vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay Bình Nhưỡng ngày 9-10 - Ảnh: TTXVN

Hai bên khán đài là dòng chữ "Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam" và "Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam muôn năm".

Trên khán đài, hàng ngàn quần chúng nhân dân có mặt, hân hoan giơ cao vẫy cờ hai nước và hô vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đón Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un kế đó mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, hai lãnh đạo quay trở lại vị trí danh dự, chứng kiến màn diễu binh chào mừng.

Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950. Hai bên lấy năm 2025 làm Năm hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ.

Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm, là chuyến thăm của một người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam sau 18 năm. Chuyến đi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

"Chuyến thăm lần này nhiều ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm", Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định khi trả lời báo chí trước chuyến thăm.

Việc chuyến đi diễn ra đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, theo ông Nguyễn Minh Vũ, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên.

