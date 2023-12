Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Cụ thể: Báo cáo công tác Đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 và báo cáo các công việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo thực hiện trong Quý 4/2023.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. (Ảnh: Bộ Công an)

Bên cạnh đó, theo Đại tướng Tô Lâm, hội nghị còn đánh giá kết quả kiểm điểm toàn diện lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp về dự thảo các tài liệu để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện và thống nhất tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Công an nêu rõ, về công tác chuẩn bị hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương đã thực hiện theo đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương cuối năm 2022 là "kết quả năm sau phải tốt hơn năm trước".

Do đó tinh thần hội nghị sẽ báo cáo những vấn đề nổi bật, tập trung mà kết quả năm nay tốt hơn năm ngoái để các đại biểu theo dõi, đánh giá.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Sau phát biểu khai mạc của Bộ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trình bày tóm tắt các nội dung dự thảo báo cáo, nghị quyết công tác của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

