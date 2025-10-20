Tờ vé số trúng độc đắc 2 tỷ đồng bị “thủng một lỗ” ở giữa, xử lý ra sao?

Một người dân tại Quảng Ngãi mua vé số của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai và trúng giải độc đắc 2 tỷ đồng, nhưng tờ vé bị "thủng một lỗ" ở chính giữa. Công ty đang tìm hướng xử lý.

Cụ thể, ông Trương Văn Thiêng, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị rách.

Trước đó, ông P.D.L. (45 tuổi, trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) mua tờ vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai với dãy số 996946, kỳ mở thưởng 26/9/2025.

Ông L. bỏ tờ vé số trong túi quần nhưng lúc lái xe về gặp trời mưa ướt nên tờ vé bị rách một lỗ ở giữa.

Hôm sau, ông L. dò vé thấy trúng độc đắc 2 tỷ đồng nên mang đến Văn phòng Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để nhận thưởng.

Tờ vé số trúng giải độc đắc bị rách. Ảnh: Báo Người Lao Động

Đại diện công ty cho rằng tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó đã bị mất, nên công ty không thể trao thưởng cho ông L.

Không đồng ý, người đàn ông đã đề nghị Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai thành lập hội đồng thẩm tra, xác minh tờ vé nêu trên.

Theo ông Trương Văn Thiêng, công ty đã đối chiếu Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng: "Phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định".

Tuy nhiên, thông tư này cũng hướng dẫn những trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu.

Do đó, để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng, đơn vị đang thực hiện quy trình xử lý kiểm tra và xác minh tính hợp lệ của tờ vé trúng giải độc đắc.

Dự kiến trong tuần tới lãnh đạo công ty sẽ làm việc với người mua vé số để đưa ra hướng xử lý. Đồng thời sẽ mời công an, chính quyền địa phương ở Quảng Ngãi đến theo dõi để minh bạch sự việc.

Tác giả: Minh Đức (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn